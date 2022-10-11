Leon: Sevginin Gücü filmi restore edilmiş versiyonuyla Başka Sinema'da
Yıllardır en sevilen filmler arasında ilk sıralara yerleşen Leon: Sevginin Gücü filmi restore edilmiş versiyonuyla Başka Sinema'da sinemaseverlerle buluşuyor.
Bağımsız filmlerin dağıtımcısı Başka Sinema Dağıtım ve Kariyo & Ababay Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen BAŞKA SİNEMA, sinemaseverlerin özledikleri film izleme deneyimini ve sabırsızlıkla bekledikleri bağımsız filmleri yıl boyunca erişilebilir kılıyor. Yarattığı farklılıkla sinemaseverleri bir keşif yolculuğuna çıkaran BAŞKA SİNEMA, gün boyu ardı ardına ve antraksız olarak sunduğu filmlerle izleyiciye seçme özgürlüğü sunuyor.
Leon: Sevginin Gücü filmi konusu
Mathilda, New York’ta yaşayan ailesi dağılmış 12 yaşında küçük bir kızdır. Ailesini sevmeyen Mathilda için en değerli varlığı küçük kardeşidir. Babası uyuşturucu işlerine bulaşınca mafya ailenin tüm bireylerini öldürür. O sırada alışverişte olan Mathilda ise olaydan kılpayı kurtulur ve Leon’un kaldığı daireye saklanır. Leon ise çok soğukkanlı bir katildir. Ancak Mathilda’ya karşı içten bir sevgi besler ve ona kol kanat gerer. Aslında babalık, arkadaşlık gibi kavramlar ona çok yabancıdır.
Yönetmen: Luc Besson
Oyuncular: Jean Reno, Gary Oldman, Natalie Portman, Danny Aiello
Ülke: Fransa, A.B.D
Dağıtım: Bir Film
Yapım: Patrice Ledoux
İthalat: Bir Film
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