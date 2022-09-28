Levent Yüksel, İş Sanat'ta konser verecek
Haftanın yorgunluğunu müzik eşliğinde atmak isteyenler için buluşma noktası olan Cuma İş Çıkışı konserleri 23 Eylül’de başladı. Kibele Çeşmesi Heykeli Önü’nde gerçekleşen ücretsiz konserlerde pop, rock, caz ve alternatif müziğin sevilen isimleri yer alıyor.
Sanatçı Levent Yüksel, İş Sanat’ın "Cuma İş Çıkışı" konserleri kapsamında sahne alacak. Konser, 30 Eylül'de İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli önünde ücretsiz gerçekleştirilecek.
Med Cezir albümüyle 1993'te büyük bir çıkış yakalayan ve Türk pop müziğinde "Tuana", "Kadınım", "Yeter Ki Onursuz Olmasın Aşk" ve "Zalim" gibi unutulmaz şarkılarıyla iz bırakan sanatçı, konserde sevilen şarkılarını seslendirecek.
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