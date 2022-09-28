Levent Yüksel, İş Sanat'ta konser verecek

28 Eylül 2022 Çarşamba, 15:19

Sanatçı Levent Yüksel, İş Sanat’ın "Cuma İş Çıkışı" konserleri kapsamında sahne alacak. Konser, 30 Eylül'de İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli önünde ücretsiz gerçekleştirilecek.

Med Cezir albümüyle 1993'te büyük bir çıkış yakalayan ve Türk pop müziğinde "Tuana", "Kadınım", "Yeter Ki Onursuz Olmasın Aşk" ve "Zalim" gibi unutulmaz şarkılarıyla iz bırakan sanatçı, konserde sevilen şarkılarını seslendirecek.