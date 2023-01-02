Leyla ile Mecnun'un yeni sezon tarihi belli oldu
2021 yılında 7 yıl sonra Exxen platformu ile ekranlara geri dönen Leyla ile Mecnun dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı belli oldu.
2011 yılında TRT ekranlarında başlayan ve 'absürt komedi' türünde Türkiye'nin en sevilen dizilerinden biri haline gelen Leyla ile Mecnun dizisi 2014 yılında final yapmıştı.
Hayranlarının yoğun ısrarı sonrası Exxen ile ekranlara geri dönen dizinin 7 sezonunun 6 Ocak 2023 Cuma günü yayınlanacağı açıklandı.
Senaristliğini Burak Aksak'ın, yönetmenliğini Onur Ünlü'nün üstlendiği dizinin başrollerini ise Ali Atay, Deniz Işın, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt, Osman Sonant ve Köksal Engür paylaşıyor.
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