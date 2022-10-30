Leyla ile Mecnun’da 'çıkar telefonunu' göndermesi

30 Ekim 2022 Pazar, 17:40

Exxen platformunda yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisinin “Ağır Fatura” isimli 131. bölümünde, “Benjamin” olarak bilinen Bünyamin karakterinin “dayıları” toplayarak yaptığı konuşma dikkat çekti.

Benjamin ilgili bölümde etrafına topladığı dayılara şunları söylüyor:

“Hepiniz mahallenin çeşitli sokaklarına dağılın, çarşı pazar gezin. Esnafından öğrencisine, doktorundan mühendisine şikayet edeni söyleneni kimi görürseniz anında kitleyin. Aşağıdaki mahalleden örnekler verin, geçmişteki zorlukları hatırlatın, karşınızdakine hiçbir şey bilmediğini hissettirin. Sizi çok zorlayan olursa hemen telefonunu çıkarmasını isteyin.”

SOKAK RÖPORTAJLARINDA GÖRÜLÜYOR

Youtube üzerinde yayınlanan birçok sokak röportajında gençlerin alım gücü ve pahalılık üzerinden yaptığı eleştiriler nedeniyle özellikle iktidara destek verdiğini belirten kişiler gençlere ceplerindeki telefonu çıkarmasını söylüyor.