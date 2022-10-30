Leyla ile Mecnun’da 'çıkar telefonunu' göndermesi
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisinin “Ağır Fatura” isimli 131. bölümünde, sokak röportajlarında gençlerin sık sık karşılaştığı “çıkar telefonunu” diyaloğuna gönderme yapıldı.
Exxen platformunda yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisinin “Ağır Fatura” isimli 131. bölümünde, “Benjamin” olarak bilinen Bünyamin karakterinin “dayıları” toplayarak yaptığı konuşma dikkat çekti.
Benjamin ilgili bölümde etrafına topladığı dayılara şunları söylüyor:
“Hepiniz mahallenin çeşitli sokaklarına dağılın, çarşı pazar gezin. Esnafından öğrencisine, doktorundan mühendisine şikayet edeni söyleneni kimi görürseniz anında kitleyin. Aşağıdaki mahalleden örnekler verin, geçmişteki zorlukları hatırlatın, karşınızdakine hiçbir şey bilmediğini hissettirin. Sizi çok zorlayan olursa hemen telefonunu çıkarmasını isteyin.”
SOKAK RÖPORTAJLARINDA GÖRÜLÜYOR
Youtube üzerinde yayınlanan birçok sokak röportajında gençlerin alım gücü ve pahalılık üzerinden yaptığı eleştiriler nedeniyle özellikle iktidara destek verdiğini belirten kişiler gençlere ceplerindeki telefonu çıkarmasını söylüyor.
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