Leyla ile Mecnun'da 'Arapça tabela' ve 'TL' göndermesi
Popüler dizi Leyla ile Mecnun'un son bölümünde dikkat çeken sahneler yer aldı. Yeni bölümün bir sahnesinde Türk Lirası'nın değer kaybına gönderme yapılırken, başka bir sahnesinde ise Erdal Bakkal isimli karakterin bakkalında bulunan tabelanın Arapça'ya dönmesi dikkat çekti.
Senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı, başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Osman Sonant, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan ve Deniz Işın'ın paylaştığı efsane dizi Leyla ile Mecnun yeni sezonuyla Exxen ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.
ERDAL BAKKAL'DAN ARAPÇA TABELA
Fenomen dizi Leyla ile Mecnun dizisinin yayınlanan son bölümünde dikkat çeken sahneler yer aldı. İlk bölümlerinden bu yana gündeme dair esprili göndermeleriyle bilinen Leyla ile Mecnun'da bu defa Erdal Bakkal'ın dükkanındaki değişim göze çarptı.
Senaryo gereği gelecekte geçen son bölümde Erdal Bakkal isimli karakterin bakkalında bulunan tabelanın Arapça’ya dönmesi dikkat çekti.
"SOYUP SOĞANA ÇEVİRDİNİZ ALMANYA'YI"
Diğer bir sahnede ise Mecnun'a babası İskender, oğluna Almanya'ya alışverişe gittiği için oğluna kızdı.
İskender'in "Siz niye doluşup doluşup Almanya'ya gidiyorsunuz?" sözlerine ise Mecnun, "Ne olacak baba, şurası zaten hemen atlayıp gidiyoruz toplayıp bütün çarşıyı alıp geliyoruz. 1 TL olmuş 15 Euro ne yapalım gitmeyelim mi?" diyerek yanıt veriyor.
İskender ise "Soydunuz soğana çevirdiniz Almanya'yı ayıptır günahtır" ifadelerini kullanıyor.
Video Haberler
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
- Van Gölü sahilinde 20 ton çöp toplandı
- Kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyor
- Erdoğan'dan Amerikalı'ya 'sigara' uyarısı
- İneğinin ölümüne üzülüp kalp krizi geçirdi
- Kazıda Helenistik döneme ait kanatlı Eros figürü çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da LGBTİ+ karşıtı miting
- Afişler teker teker toplatılıyor
- AKP'li Taşkesenlioğlu protestosu
- Peker'in avukatından 'Emre Olur' açıklaması
- Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Doluya dikkat!
- O iddialar için harekete geçildi
- Soylu'dan 'soysuz' çıkışı
- Valerien Ismael hedef gösteriliyor!
- 'Maliyet değil, zihniyet sorunu'
- Kraliyet Ailesi'nde 'Prens Harry' depremi