'Livaneli- Bir İnsanın ve Bir Ülkenin Hikâyesi' Müze Gazhane'de gösterildi

Sanatıyla, düşünceleriyle ve tanıklıklarıyla Zülfü Livaneli’nin yaşam öyküsünü ve düşünsel yolculuğunu mercek altına alan“Livaneli – Bir İnsanın ve Bir Ülkenin Hikâyesi” belgeseli, dün akşam Müze Gazhane'de sanatseverlerle buluştu.

Eşinin sağlık sorunu nedeniyle gösterime katılamayan Livaneli, sevenlerine bir video aracılığıyla seslendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) tarafından düzenlenen ve yoğun ilgi gören gösterim, belgeselin yönetmeni Nebil Özgentürk’ün katılımıyla gerçekleşti.

80 yıllık bir yaşama, onlarca eser, milyonlarca insana dokunan bir hikâye sığdıran Livaneli’nin kişisel hikâyesini Türkiye’nin yakın tarihiyle iç içe ele alan yapım; sanatçının farklı dönemlerine, eserlerine ve tanıklık ettiği toplumsal dönüşümlere odaklanıyor.

NEBİL ÖZGENTÜRK İMZASI

Gazeteci ve belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk’ün imzasını taşıyan film, kapsamlı arşiv görüntülerinin yanı sıra Livaneli’nin kendi anlatımlarını, yakın çevresinin tanıklıklarını ve uzun yıllara yayılan görsel materyalleri bir araya getiriyor. Türkiye ve dünyanın farklı şehirlerinde gerçekleştirilen çekimlerle şekillenen belgesel, Livaneli’nin sanatçı, düşünür ve aydın kimliğine çok katmanlı bir bakış sunuyor.

BELGESEL İÇİN YENİ BESTE

Çalışmaları iki yıl önce başlayan ve toplamda dört saati bulan sekiz bölümden oluşan “Livaneli – Bir İnsanın ve Bir Ülkenin Hikâyesi” belgeselinin özel gösterimler için 60 ve 115 dakikalık iki ayrı versiyonu da hazırlandı. Livaneli Vakfı işbirliğiyle tamamlanan belgeselde oyuncu Mert Fırat, sanatçının gençliğine hayat verirken Zülfü Livaneli’nin belgesel için yaptığı yeni bir beste de yer alıyor.