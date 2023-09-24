Loki'den yeni fragman geldi: Sezonda yer alacak evrenler gösterildi

Yayınlanma: 24.09.2023 - 10:58

Güncelleme: 24.09.2023 - 11:12

Disney+'ın popüler dizilerinden biri olan Loki, ikinci sezonuna yaklaşıyor. Marvel Sinematik Evreni'nin önemli bir parçası olan bu dizi, ikinci sezonundan yeni bir fragman yayınlandı.

Avengers: Endgame'den sonra Disney+ platformunda yayınlanan çeşitli yapımlarla Marvel, sinematik evrenini daha da genişletti. Bu yapımlar arasında öne çıkanlardan biri de Loki oldu. İlk sezonu 2021'de yayınlanan dizi, önümüzdeki haftalarda ikinci sezonuyla geri dönüyor.

Disney, Loki'nin ikinci sezonundan Loki, Mobius, Sylvie ve Kang the Conqueror gibi ana karakterlere odaklanan yeni bir fragman yayınladı. Fragmanda, Loki ve Mobius'un bu sezon boyunca yaşayacağı zamanla ilgili tuhaf deneyimlere tanıklık ediyoruz. Ayrıca, yeni sezonun yayın tarihi 6 Ekim'den 5 Ekim'e çekildi ve 9 Kasım'a kadar her perşembe yeni bir bölüm izleyicilerle buluşacak. Toplamda 6 bölümden oluşması planlanan bu sezonun, Deadpool 3 ve Avengers: Kang Dynasty gibi diğer Marvel yapımlarına bağlantılar içermesi bekleniyor.

Loki'nin yeni sezonunda başrollerde Tom Hiddleston, Owen Wilson, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Tara Strong, Eugene Cordero, Jonathan Majors ve Oscar ödüllü Ke Huy Quan gibi deneyimli oyuncular yer alacak. Dizi, Marvel hayranları için heyecanla beklenen gelişmeleri sunmaya devam edecek.