Lost yıldızları yeniden bir arada: 'Gettig LOST' için çalışmalar başladı...

Yayınlanma: 18.07.2024 - 16:49

Güncelleme: 18.07.2024 - 16:49

Yakında gösterime girecek olan Getting LOST belgeseli, prodüksiyonun sonuna yaklaşırken oyuncu kadrosunu açıkladı. LOST'un yirminci yıldönümüne yaklaştığı şu günlerde, zamanlama oldukça doğru.

Yeni bir basın açıklamasına göre, Getting LOST; Evangeline Lilly, Daniel Dae Kim, Henry Ian Cusick, Emilie De Ravin, Nestor Carbonell, Josh Holloway gibi dizinin oyuncuları ve ekibiyle yeni röportajlar içerecek. Ayrıca Terry O'Quinn, Maggie Grace, Jorge Garcia, Michael Emerson, Malcolm David Kelley, Elizabeth Mitchell, Sonya Walger, Damon Lindelof, Carlton Cuse, Jack Bender, Javier Grillo-Marxuach, Michael Giacchino ve Larry Fong da belgeselde yer alacak.

Getting LOST'un çekimleri, LOST'un prömiyerinin yirminci yıldönümü için tam zamanında tamamlanacak. Bu vesileyle, belgeselin oyuncu ve ekip gösterimi 22 Eylül 2024'te Beverly Hills, Kaliforniya'daki Güzel Sanatlar Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek. Indiegogo'da kitlesel fonlama yoluyla tamamen finanse edilen yeni filmin yapımcılığını Ralph D. Apel, Emily Claire, Jo Garfein ve Taylor Morden üstleniyor.

TAYLOR MORDEN 'GETTING LOST'A YÖNETMEN OLARAK KATILDI

Getting LOST'u yönetmek, Morden'ın seçildiği için onur duyduğu bir başarı; proje hakkında bilgi verirken heyecanını gizleyemedi. Ayrıca belgeselin hem eski hem de yeni hayranlar üzerinde nasıl bir etki yaratacağını görmeyi beklediğini ifade etti. Yönetmen yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Tüm zamanların en iyi televizyon şovlarından birinin hikayesini anlatabildiğimiz için çok heyecanlıyız! Bu proje gerçekten bir sevgi emeği oldu. Sahile düşen uçağı ilk gördüğümüzden, ağaçları neyin salladığını ve tropik bir adada neden bir kutup ayısı olduğunu merak ettiğimizden bu yana 20 yıl geçtiğine inanmak zor. Bu ay Netflix'e geri döndüğünden beri diziyi izleyen pek çok yeni insan varken, bu dizinin televizyon dünyası üzerinde ne kadar büyük bir etkisi olduğunu anlatan bir belgesel yayınlamak için daha iyi bir zaman düşünemiyorum. LOST pek çok insanın hayatında gerçekten önemli bir yer tutmaya devam ediyor ve umarız belgeselimiz de buna ışık tutar.”