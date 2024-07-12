Baby Reindeer'dan, The Bear'a 2024 yılının en iyi dizileri seçildi'
The Rolling Stone, 2024 yılının şimdiye kadar yayınlanan en iyi dizilerini seçti. Listede 'Baby Reindeer'dan 'Mr. & Mrs. Smith'e, 'Shōgun'dan 'The Bear'e birçok dizi yer alıyor.
BABY REINDEER
Başarısız bir komedyen hassas bir kadına iyi niyet gösterisinde bulunduğunda ikisinin de hayatını mahvedebilecek boğucu bir saplantının fitilini ateşler.
THE BEAR
Genç bir aristokrat şefi olan Carmy, ailesinin sandviç dükkânını işletmek için Chicago'daki evine gelir. Dükkanı ve kendisini dönüştürmek için mücadele ederken, sonunda kendilerini seçilmiş ailesi olarak gösteren bir ekiple birlikte çalışır.
DIARRA FROM DETROIT
Boşanmış, çok çalışan bir öğretmen, bir flört uygulamasının onu 90'larda kaçırılan bir çocuğun yetişkin versiyonu olduğundan şüphelendiği bir adamla eşleştirmesinin ardından yerel suçları araştırmaya başlar.
DOCTOR WHO
Dizinin yeni sezonu, Doctor ve yol arkadaşı Ruby Sunday'in İngiltere'deki Regency döneminden savaşla parçalanmış gelecek dünyalara kadar uzanan maceralarıyla zaman ve uzayda yaptıkları yolculuğu konu alıyor.
FANTASMAS
Fantasmas, kayıp bir altın istiridyenin hikayesini konu ediyor. Değerli nesneyi bulma arayışında olan Julio, bu süreçte New York City'nin rüya gibi, alternatif bir versiyonunda ürkütücü ve komik olaylarla karşı karşıya kalır.
HACKS
Deborah Vance, efsanevi bir Las Vegas komedyenidir. Ancak Deborah eski popülerliğini kaybetmiştir. Bu duruma bir çözüm bulmaya çalışan komedyen, , eski popülaritesini kazanabilmek için 25 yaşındaki bir danışmandan yardım ister.
JOHN MULANEY PRESENTS: EVERYBODY’S IN L.A.
Canlı yayınlanacak altı bölümde John Mulaney, hemen hemen her komedyenin şehirde bulunduğu bir hafta boyunca Los Angeles'ı keşfediyor.
MR. & MRS. SMITH
Mr. & Mrs. Smith’in dizi uyarlamasında, iki yabancı onlara zenginlik, dünya seyahatleri ve Manhattan'da rüya gibi muhteşem bir yaşam sunan gizemli bir casus teşkilatında çalışmaya başlarlar. Peki ya sorun? Görücü usulü evlilikle birlikte gelen Mr. John ve Mrs. Jane Smith isimli yeni kimlikleridir. Artık evli olan John ve Jane, her hafta yüksek riskli bir göreve giderken, aynı zamanda ilişkilerinde hep bir dönüm noktasıyla karşı karşıya kalırlar. Birbirlerine karşı gerçek hisler beslemeye başladıklarında ise hikayeleri daha da karmaşık hale gelir. Hangisi daha riskli: casusluk mu yoksa evlilik mi?
QUEENIE
Dizi, genç bir siyah kadının değeri ve hayatın amansız denemeleri ve sıkıntıları hakkında bir hikaye anlatıyor.
RIPLEY
Bir dolandırıcı, İtalya'da sıra dışı bir iş alınca zenginlerin ayrıcalıklı dünyasına adım atar. Fakat istediği hayatı elde etmek için yalanlarla dolu bir ağ örmelidir.
SHŌGUN
Japonya'da 1600 yılında geçen hikayede Lord Yoshii Toranaga, yakınlardaki bir balıkçı köyünde gizemli bir Avrupa gemisi karaya oturduğunda, Naipler Konseyi'ndeki düşmanları ona karşı birleştiği için hayatı uğruna savaşmaktadır.
THE SYMPATHIZER
Vietnam Savaşı sırasında komünist güçler için casusluk yapan yarı Fransız, yarı Vietnamlı bir adamın hikayesini konu ediyor. Adam, Vietnam Savaşı'nın sonlarına doğru generaliyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmak zorunda kalır. Güney Vietnamlı mültecilerden oluşan bir toplulukta yaşarken, topluluk hakkında gizlice casusluk yapmaya ve sadakati ile yeni hayatı arasında mücadele ederek Viet Cong'a rapor vermeye devam eder.
TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY
Dizinin yeni sezonu, Liz Danvers (Jodie Foster) ve eski ortağı Evangeline Navarro'nun (Kali Reis) Ennis adlı kurgusal kasabada iz bırakmadan kaybolan sekiz erkeğin nasıl ve neden kaybolduğunu araştırmalarını takip ediyor.
WE ARE LADY PARTS
We Are Lady Parts, Müslüman bir kadın punk grubu olan Lady Parts'ı oluşturan grup üyelerinin hayatına odaklanıyor. Lady Parts adlı grubun bir baş gitariste ihtiyaç olduğunda doktora öğrencisi olan Amina Hussein aday olur. Gruba kabul edilen Amina, her zaman sadece koca bulmak isteyen bir kız olmuştur.
WELCOME TO WREXHAM
Rob McElhenney ve Ryan Reynolds Wrexham Futbol Kulübü'nü yönetirken, dünyanın destekleyebileceği bir zayıf takım hikâyesi yaratmaya çalışırlar. Hollywood'dan Galler'e uzanan belgesel dizi, onların sahiplik konusundaki hızlandırılmış eğitimlerini ve bir takım ile bir kasabanın iç içe geçmiş kaderlerini ele alır.
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