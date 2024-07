Baby Reindeer'dan, The Bear'a 2024 yılının en iyi dizileri seçildi'

WE ARE LADY PARTS

We Are Lady Parts, Müslüman bir kadın punk grubu olan Lady Parts'ı oluşturan grup üyelerinin hayatına odaklanıyor. Lady Parts adlı grubun bir baş gitariste ihtiyaç olduğunda doktora öğrencisi olan Amina Hussein aday olur. Gruba kabul edilen Amina, her zaman sadece koca bulmak isteyen bir kız olmuştur.