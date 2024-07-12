Emilia Clarke Amazon'un yeni dizisi 'Criminal'da rol alacak

Emilia Clarke, yeni Amazon Prime dizisi Criminal'da Mallory karakterini canlandıracak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2024 - 22:25
Emilia Clarke Amazon'un yeni dizisi 'Criminal'da rol alacak
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Dört Emmy Ödülü adaylığı alan HBO dizisi "Game of Thrones"ta DaenerysTargaryen karakteri ile tanınan Emilia Clarke, "Criminal" isimli çizgi romanlarından uyarlanacak Prime Video'nun dizisinde başrolde yer alacak.

Clarke, daha önce açıklanan oyuncular Charlie Hunnam, Richard Jenkins, John Hawkes, Adria Arjona, Logan Browning, Kadeem Hardison, Pat Healy, Taylor Sele, Gus Halper, Aliyah Camacho, Michael Mando, Marvin Jones III, Michael Xavier ve Dominic Burgess ile birlikte rol alacak.

Clarke dizide "zekası kadar silahı da hızlı kullanan, kurnaz ve cüretkar bir silahlı soyguncu" olarak tanımlanan Mallory rolünde karşımıza çıkacak. 


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