Louvre Müzesi yenileniyor

Yayınlanma: 29.01.2025 - 18:04

Güncelleme: 29.01.2025 - 18:04

Paris'te bulunan dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden Louvre, yenilenme sürecine giriyor. 2024 yılında 8,7 milyon ziyaretçi ağırlayan müzenin fiziksel yapısında ve ziyaretçi yönetiminde önemli değişiklikler içerecek projenin ayrıntılarını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Louvre Müzesi'nde yapılan toplantıda açıkladı.

Müzenin Fransa tarihinde önemli bir yeri olduğunu söyleyen Macron, müzenin doğu cephesinde yeni bir giriş yapılacağını, bu giriş için uluslararası mimarlık yarışması yapılacağını belirterek, projenin müzenin kaynaklarıyla finanse edileceğini ve en geç 2031'de tamamlanacağını dile getirdi.



"Louvre'un yeni Rönesansı" başlığı altında duyurulan proje kapsamında Mona Lisa tablosu müzenin diğer kısımlarından bağımsız özel bir alana taşınacak ve buraya girmek için başka bir bilet gerekecek.

Macron’un yaptığı açıklamaya göre, Avrupa Birliği dışından müzeye gelen ziyaretçiler için daha yüksek bir giriş fiyatı getirilecek ve yeni bilet fiyatları 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerliği olacak.

Yenileme çalışmaları kapsamında, 2031 yılında Seine Nehri yakınında yeni bir müze girişi inşa edilecek. Macron müzenin renovasyonunun müzenin kendi kaynakları ve bağışçılar tarafından finanse edileceğini, Fransız vergi mükelleflerinin bu projeye katkıda bulunmayacağını söyledi.

Louvre’un son büyük yenileme çalışması 1980’lerde, Çin asıllı Amerikalı mimar I. M. Pei tarafından tasarlanan büyük cam piramidin inşasıyla gerçekleştirilmişti. Ancak bu yapı yılda 4 milyon ziyaretçiyi ağırlamak üzere tasarlanmıştı ve Louvre artık bunun iki katından fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.