Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu'ndan konser

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 05:10

Törenin açılışını Lozan Mübadilleri Vakfı Başkanı Ümit İşler ve İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı, İsmet İnönü’nün torunu Gülsün Bilgehan yaptı.

Adını 1923 yılında Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanan zorunlu nüfus mübadelesi sözleşmesinden alan Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu, 2005 yılından bu yana, Yunanistan ve Türkiye’de verdiği yüzden fazla konserle barışa hizmet ediyor. Yakın tarihte Yunanistan’da yerleşik Türk-Müslüman nüfusu ile Anadolu’da yaşayan Rum-Ortodoks nüfusunun karşılıklı göçe zorlanması, LMV Korosu’nun çıkış noktası olup, ilhamını doğdukları toprakları terk etmek zorunda bırakılan mübadillerin kültüründen alıyor.

LMV Korosu’nu farklı meslek gruplarına mensup koristler, göçün hüzünlü çocukları ve torunları olarak, gönüllülük temelinde oluşturuyor. Suyun iki yakasında da barışı ve kardeşliği yaşatan LMV Korosu, repertuvarının bir bölümü mübadil bestekârların eserleri olan Balkan ezgileri, Rumeli türküleri ve Rebetikolar ve iki ülkede söylenen ortak ezgilerden oluşuyor.



