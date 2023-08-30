Lüleburgaz’da Zafer Bayramı coşkusu 2 gün sürecek!
Lüleburgaz Belediyesi Türk milletinin zaferlerinin en büyüğü 30 Ağustos Zafer Bayramımızı iki gün boyunca Kongre Meydanı’nda coşkuyla kutlayacak. 29 Ağustos’ta Destanların Dansı: Yüzyılın Destanı tiyatral dans gösterisiyle başlayacak kutlamalar 30 Ağustos’ta fener alayıyla devam edecek. On binlerin ellerinde meşale ve Türk Bayraklarıyla gerçekleştireceği fener alayının ardından bayram coşkusu Ali Altay konseriyle taçlanacak.
Lüleburgaz Belediyesi milli bayramları her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlamaya devam ediyor. Türk milletinin en büyük zaferi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı da muhteşem bir coşkuyla kutlanacak. İki gün boyunca sürecek kutlamalarda çağdaş Cumhuriyet kenti Lüleburgaz uzun yıllar unutulmayacak bir bayram coşkusu yaşayacak.
29 AĞUSTOS’TA YÜZYILIN DESTANI SAHNEDE!
Kutlamaların ilk günü olan 29 Ağustos’ta Kongre Meydanı’nda Türkiye’nin sevilen tiyatral dans topluluklarından Alagöz Kültür Sanat Topluluğu “Destanların Dansı: Yüzyılın Destanı” isimli muhteşem bir tiyatral dans gösterisi gerçekleştirecek. Gösteri saat 21.00’de Kongre Meydanı’nda düzenlenecek.
30 AĞUSTOS’TA ÖNCE FENER ALAYI SONRA ALİ ALTAY KONSERİ
30 Ağustos’ta ise on binlerce Lüleburgazlı Fener Alayı için ellerinde şanlı Türk Bayraklarıyla Kongre Meydanında buluşup yürüyüş gerçekleştirecek. Şarkılar ve marşlar eşliğinde gerçekleşecek Fener Alayının ardından coşku Ali Altay konseriyle taçlanacak.
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