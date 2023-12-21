Macar piyanist Havasi: "Ülkem ve Türk halkı arasındaki yakın ilişkiden gurur duyuyorum"

Dünyaca ünlü Macar piyanist Havasi, 2024'ün "Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" olmasından dolayı mutlu olduğunu, iki ülke halkı arasındaki yakın ilişkiden gurur duyduğunu belirtti.

AA
Yayınlanma: 21.12.2023 - 12:11
Macar piyanist Havasi:
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Macar piyanist Havasi, 2024'ün "Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" olarak ilan edilmesinden dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti. 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında Türkiye'de konser veren sanatçı, Türk halkının coşkusu ve ilgisi nedeniyle Türkiye'de olmaktan memnun olduğunu söyledi.

Havasi, Türk ve Macar kültürleri arasındaki ortak değerlere vurgu yaparak, Türk müziğini ve sanatçılarını sevdiğini belirtti. Özellikle Fazıl Say'ı büyük bir piyanist olarak gördüğünü ve ondan ilham aldığını ifade etti. Macaristan ile Türkiye arasındaki dostluğu efsanevi olarak nitelendiren Havasi, Türk halkına gösterilen sevgi ve iyilikten dolayı memnun olduğunu dile getirdi.

Ayrıca, Türkiye'de büyük bir arena şovu yapma hayali olduğunu paylaşan Havasi, Türk izleyicilere solo piyano parçalarının yanı sıra büyük bir orkestral projeyi de sunmak istediğini belirtti. Türkiye-Macaristan Kültür Yılı'nın bu ilişkiyi daha da güçlendireceğini düşündüğünü ifade etti.


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