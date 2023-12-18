Piyanist Can Çakmur bugün Berlin'de konser verecek

Yayınlanma: 18.12.2023 - 15:01

Güncelleme: 18.12.2023 - 15:05

Dünyaca ünlü piyanistlerimizden olan Can Çakmur'un konserleri tüm hızıyla devam ediyor. 1997 yılında Ankara’da doğan Can Çakmur, piyano eğitimine Leyla Bekensir ve Ayşe Kaptan ile başlayan genç müzisyen uluslaraası pek çok başarıya sahip.

Başarılı sanatçı 18 Aralık Pazartesi Berlin'de konser verecek.

Çakmur'un konser programı şu şekilde:

18 Aralık Berlin, Bechstein Merkezi, Rare Piano Music Festivali

Saygun Erkin ve Say eserleri kayıdı 14 Ocak’ta internette yayınlanacak.

Bilet linki:

https://rpm29-cakmur.peatix.com

27 Aralık Adnan Saygun Sanat Merkezi, AASSM Orkestrası, şef: Can Okan, Fazıl Say-Can Çakmur Bach 2 Piyano için Konçerto BWV 1062

saat 16:00 genel prova (halka açık), saat 20:00 konser

Bilet linki:

https://www.aassm.org.tr/tr/Etkinlikler/Index