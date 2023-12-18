Piyanist Can Çakmur bugün Berlin'de konser verecek
Dünyaca ünlü genç piyanist Can Çakmur'un konserleri tüm hızıyla devam ediyor.
Dünyaca ünlü piyanistlerimizden olan Can Çakmur'un konserleri tüm hızıyla devam ediyor. 1997 yılında Ankara’da doğan Can Çakmur, piyano eğitimine Leyla Bekensir ve Ayşe Kaptan ile başlayan genç müzisyen uluslaraası pek çok başarıya sahip.
Başarılı sanatçı 18 Aralık Pazartesi Berlin'de konser verecek.
Çakmur'un konser programı şu şekilde:
18 Aralık Berlin, Bechstein Merkezi, Rare Piano Music Festivali
Saygun Erkin ve Say eserleri kayıdı 14 Ocak’ta internette yayınlanacak.
Bilet linki:
https://rpm29-cakmur.peatix.com
27 Aralık Adnan Saygun Sanat Merkezi, AASSM Orkestrası, şef: Can Okan, Fazıl Say-Can Çakmur Bach 2 Piyano için Konçerto BWV 1062
saat 16:00 genel prova (halka açık), saat 20:00 konser
Bilet linki:
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