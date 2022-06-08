Madonna’nın otobiyografik filminde Madonna’yı kim oynayacak?

08 Haziran 2022 Çarşamba, 16:13

Madonna’nın otobiyografik filmi için Madonna’yı oynayacak başrol oyuncusu sonunda seçildi. Yapımcılığını Universal Pictures'ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Madonna bizzat oturacak. Filmin senaristliğini ise Diablo Cody üstleniyor. Filmin konusu ile ilgili çok fazla detay verilmedi ancak Madonna'nın 1990 yılındaki "Blonde Ambition" turnesine odaklanacağı üşünülüyor. Madonna rolü için daha önce Florence Pugh, Alexa Demie ve Odessa Young gibi yıldızlar düşünülmüştü.

MADONNA'YI KİM OYNAYACAK?

Madonna’nın otobiyografi filminin başrol oyuncusu sonunda belli oldu. İkonik pop şarkıcıyı canlandıracak isim ‘Ozark’ ve ‘Inventing Anna’ yapımlarıyla tanınan Amerikalı oyuncu Julia Garner olarak açıklandı. Bizzat Madonna'nın kendisi, Julia Garner'ı kendisini canlandıracak isim olarak seçti. 28 yaşındaki oyuncu Primetime Emmy Ödülleri'nde iki yıl art arda En İyi Yardım Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olmuştu.

Cast direktörü Carmen Cuba, filmde Madonna'yı canlandıracak yeteneği bulabilmek için Emmy Ödüllü ve Oscar adayı isimlerin bulunduğu bir liste hazırladı. Bu listede şarkıcılıktan oyunculuğa geçiş yapan isimler de bulunuyordu. Şimdiye kadar bu listeden pek çok isimle görüşüldü ve liste birkaç kişiye kadar azaltıldı.

Madonna film için “Filmin odağı her zaman müzik olacak. Müzik beni hep motive etti ve beni hayatta tuttu. Anlatılmamış birçok ilham verici hikaye var. Bunu benden daha iyi kim anlatabilir? Hayatımının inişli çıkışlı anlarını benim sesimle ve vizyonumla paylaşmak oldukça önemli” açıklamasında bulundu.

Julia Garner ise aralarında Florence Pugh, Alexa Demie, Odessa Young ve Emma Laird gibi son dönemlerde yıldızı parlayan oyuncuları barındıran listeden seçildi.

Cast direktörü Carmen Cuba tarafından seçilen bu isimler, Madonna'nın koreografı ve hatta Madonna'nın kendisi ile günde 10 saati aşan koreografi çalışmalarına katılıp Madonna ile birlikte okuma ve şarkı söyleme provaları yaptı. Sonunda Madonna'nın tercihi Garner oldu. Garner'ın ekibi teklifin değerlendirildiğini ve Garner'ın kabul etmeyi düşündüğünü bildirdi.