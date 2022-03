Madonna'dan NFT yatırımı: 'Sıkılmış Maymun'a 570 bin dolar

Dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Madonna da sanal dünyadaki NFT dünyasına girdi. Madonna, son dönemde birçok ünlü ismin satın aldığı Bored Ape (Sıkılmış Maymun) NFT’lerine 570 bin dolar ödediğini duyurdu.

Instagram ve Twitter hesabı üzerinden, "Bored Ape Yacht Club" isimli koleksiyona ödeme yaptığını söyleyen Madonna, "Sonunda Metaverse’e girdim. Kendime ait bir Maymun’um var! Ona ne isim vermeliyim" paylaşımını yaptı.

I finally entered the MetaVerse…,……….. My very own Ape! ?? Thanks @moonpay ?? We all need protection from Evil Eye. ?? pic.twitter.com/We5p9iy4hS