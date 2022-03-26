Madonna'dan NFT yatırımı: 'Sıkılmış Maymun'a 570 bin dolar

26 Mart 2022 Cumartesi, 16:10

Dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Madonna da sanal dünyadaki NFT dünyasına girdi. Madonna, son dönemde birçok ünlü ismin satın aldığı Bored Ape (Sıkılmış Maymun) NFT’lerine 570 bin dolar ödediğini duyurdu.

Instagram ve Twitter hesabı üzerinden, "Bored Ape Yacht Club" isimli koleksiyona ödeme yaptığını söyleyen Madonna, "Sonunda Metaverse’e girdim. Kendime ait bir Maymun’um var! Ona ne isim vermeliyim" paylaşımını yaptı.

I finally entered the MetaVerse…,……….. My very own Ape! ?? Thanks @moonpay ?? We all need protection from Evil Eye. ?? pic.twitter.com/We5p9iy4hS — Madonna (@Madonna) March 25, 2022

Daha önce Justin Bieber, Paris Hilton ve Eminem de aynı koleksiyonu satın alan isimler arasında yer almıştı.

NFT NEDİR?

NFT’nin açılımı Non-fungible token, Türkçe karşılığı ise değiştirilemez para-çip. Ethereum blok zincirinin bir parçası olan NFT’leri dijital eserlere sahip olmak için bir tür sertifika gibi düşünebilirsiniz. NFT'ler, dijital sanat eserlerini ve diğer koleksiyonları, blok zincirinde ticareti kolay, türünün tek örneği, doğrulanabilir varlıklara dönüştürür. NFT alışverişler blok zinciri teknolojisi üzerinden kayıt altına alınıyor. Bu blok zincirleri, içindeki verilerin değiştirilememesini sağlayacak şekilde şifrelenmiştir. Bu dijital varlıklar silinemezler, kopyalanamaz veya benzer bir varlıkla eşitlenemezler, çünkü her NFT varlığı kendi başına benzersizdir.

NFT NASIL YAPILIR?

Herkes bir NFT oluşturabilir. NFT’ler, bir veri kümesinin benzersiz olduğunu doğrulayan bir dizi karakter kriptografik hash’in, ilişkili olduğu blok zincirdeki önceki kayıtlarına uygun olarak oluşturulabilir. Bunun için kripto endüstrisi hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmanız gerekmiyor. Başlamadan önce, NFT'lerinizi hangi blokzincirinde yayınlamak istediğinize karar vermeniz gerekecek. Ethereum şu anda bu iş için lider blokzinciri hizmetidir. Her blok zincirinin kendi standardı, uyumlu cüzdan hizmetleri ve pazar yerleri vardır.