Madonna'nın hayatı film oluyor

19 Ocak 2022 Çarşamba, 09:52

Popun divası Madonna'nın (63) hayatı Material Girl ismiyle biyografi filmi oluyor. Madonna'nın gençliğini oynayacak isimler arasında kızı Lourdes Leon'un (25) adı öne çıkıyor.

NTV'de yer alan habere göre; film, şarkıcının 40 yıllık kariyerini işleyecek. Universal Pictures; Amerikalı şarkıcının, kendi hayatını anlatan filmi kendisinin yöneteceği ve senaryoyu Diablo Cody ile birlikte kaleme alacağını doğruladı.

Filmde Amy Pascal, yapımcı; Sara Zambreno ve Guy Oseary ise baş yapımcılar olarak görev alacak.

"ODAK NOKTASI MÜZİK OLACAK"

Madonna, filmle ilgili sosyal medyada yaptığı açıklamada daha önce “Bir sanatçı, müzisyen, dansçı ve bir insan olarak hayatın beni bu dünyada yoluna koymaya çalıştığı inanılmaz yolculuğu anlatmak istiyorum. Filmin odak noktası hep müzik olacak. Müzik benim yola devam etmemi, sanat hayatta kalmamı sağladı. Anlatılmamış ve ilham verici çok fazla hikaye var ve bunları benden daha iyi kim anlatabilir Hayatımın iniş ve çıkışlarını sesim ve vizyonumla paylaşmak çok önemli” demişti.

Film, Madonna’nın Michigan’da Katolik bir ailede yetiştirilmesinden sonra New York’a taşınması ve nihayetinde uluslararası bir yıldız olma yolunda yükselişini anlatacak.

Madonna'nın oyuncu Carlos Leon ile birlikteliğinden dünyaya gelen en büyük çocuğu Lourdes Leon, annesini "Tam bir kontrol manyağı" olarak tanımlıyor.

"ÜNİVERSİTE PARAMI BİLE KENDİM ÖDEDİM"

Lourdes Leon, annesi ile yaptığı nadir açıklamalardan birinde “Eğer ebeveynleriniz ihtiyaçlarınızı karşılıyorsa bu, onlara sizin üzerinizde baskı yapma fırsatını veriyor” diyen Leon, “Liseden mezun olur olmaz ondan tamamen bağımsız olmam gerekiyordu, Üniversite paramı bile kendim ödedim” şeklinde konuşmuştu.

Annesini övmeyi de ihmal etmeyen Leon, Madonna'nın muhtemelen gördüğü en çalışkan insan olduğunu söyleyerek, "Maalesef bu özelliği miras olarak almadım"dedi.

6 ÇOCUĞU VAR

Lourdes Leon, Madonna'nın en büyük çocuğu. Ünlü yıldızın, yönetmen Guy Ritchie ile evliliğinden dünyaya gelen Rocco adında bir oğlu ile evlat edindiği David Banda, Mercy James ile ikizler Estere ve Stelle Ciccone olmak üzere toplam altı çocuğu bulunuyor.