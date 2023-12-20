Mads Mikkelsen'in üstün performansıyla tarihi dram 'The Promised Land' 96. Akademi Ödülleri için yarışta...

Yayınlanma: 20.12.2023 - 21:22

Güncelleme: 20.12.2023 - 21:22

Mads Mikkelsen'in başrolünde olduğu tarihi dram filmi "The Promised Land" bu yıl ödül yarışında yer alacak ve ABD vizyon tarihi belli oldu. Venedik Film Festivali'nde prömiyerini yapan film, 96. Akademi Ödülleri'nin Uluslararası Uzun Metraj Film kategorisinde Danimarka'nın resmi başvurusu oldu. Film, Nikolaj Arcel'in yönettiği ve Anders Thomas Jensen ile birlikte yazdığı senaryodan uyarlandı.

Yeni fragmanda Mads Mikkelsen, Ludvig Kahlen rolünde, onur için topraklar bulan ve yerleşim yerleri inşa eden atalarının izinden giden gururlu ve hırslı bir savaş kahramanını canlandırıyor. Ludvig Kahlen, çorak toprakları evcilleştirmek ve kral adına yerleşim yerleri kurmak için çıktığı bu yolculukta yerel haydutlarla ve zorlu topraklarla mücadele ederken izleyiciye bir hikaye sunuyor. Frederik De Schinkel adlı gösterişli bir asilzade ile yaşanan çatışma da filme renk katıyor.

"Vaat Edilmiş Topraklar," Danimarka'da çok satan "Kaptajnen og Ann Barbara" adlı kitaptan uyarlandı. Ludvig'in, kötü kalpli De Schinkel'in pençesinden kaçan bir çifte katılmasıyla gelişen hikaye, küçük bir topluluk kurmaya çalışan uyumsuz bir grup etrafında şekilleniyor. Film, görsel tasarımı ve dönem atmosferi ile dikkat çekiyor.

Mads Mikkelsen'e ek olarak, Amanda Collin (Ann Barbara), Simon Bennebjerg (Frederik de Schinkel), Melina Hagberg (Anmai Mus), Kristine Kujath Thorp (Edel Helene) gibi isimler filmde önemli rollerde yer alıyor. "The Promised Land" Avrupa Film Ödülleri'nde birçok kategoride ödüle aday gösterildi, Mikkelsen başta olmak üzere çeşitli ödüllere layık görüldü.

Film, 2 Şubat 2024'te ABD sinemalarında vizyona girecek.