George Clooney ve Adam Sandler, Noah Baumbach'ın yönettiği yeni Netflix filminde bir araya gelecek

George Clooney ve Adam Sandler, ünlü yönetmen Noah Baumbach'ın Netflix için hazırladığı yeni filmde bir araya gelecekler. Bu proje, Clooney ve Sandler'ın ilk kez birlikte çalışacakları bir film olacak. Noah Baumbach, senaryoyu Emily Mortimer ile birlikte yazdı ve aynı zamanda filmin yönetmenliğini üstlenecek. Filmin detaylı konusu henüz belirli değil, ancak yetişkinlerin yaşamı üzerine komik ve duygusal bir ergenlik filmi olacağı söyleniyor.

Baumbach'ın önceki projeleri arasında Sandler'ın da rol aldığı "The Meyerowitz Stories", "Marriage Story" ve "White Noise" yer alıyor. Bu yeni film, Baumbach'ın Netflix ile özel bir anlaşmaya sahip olmasının bir parçası olarak hayata geçiriliyor.

George Clooney, son olarak yönettiği "Boys in the Boat" ile sinemaseverlerle buluştu. Ayrıca, "Ocean's Eleven"daki rol arkadaşı Brad Pitt ile birlikte yapımcılığını üstlendiği Apple filmi "Wolfs"ta da rol alacak. Adam Sandler ise 2023'te birden fazla Netflix filmiyle meşgul oldu, bu projeler arasında "Murder Mystery 2" ve "You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah" bulunuyor. Ayrıca Sandler, kısa süre önce Netflix animasyon filmi "Leo"ya seslendirmesiyle de dikkat çekti.

Netflix, henüz filmle ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmamış olsa da, Clooney ve Sandler gibi deneyimli aktörlerin ve Baumbach gibi başarılı bir yönetmenin bir araya gelmesi, projeyi merakla bekleyenleri heyecanlandıracak bir gelişme olarak değerlendirilebilir.