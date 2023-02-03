Maksut Balmuk'tan ‘Yaşadıklarımdan Öğrendiklerim’

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 00:02

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 00:06

Maksut Balmuk, bir öğretmen. Zorluklarla geçmiş bir hayat onun ki… Yoksul bir aileden geliyor, çocuk yaşta çalışma yaşamına atılmış, çoğunlukla harçlığını kendi çıkarmış. Üniversiteden sonra başladığı çalışma yaşamını öğretmenlik mesleğine atandıktan sonra bırakan, her zaman işini en iyi yapan öğretmenlerimizden biri.

Meslekte kendini yetiştiren, mevzuatı iyi bilen Maksut Hoca, kısa zamanda yöneticilerin dikkatini çekiyor ve okul yöneticiliğine atanarak bu alanda da kendini yetiştiriyor. Dürüst ve düzgün çalışanların ülkemizdeki aldığı “en büyük ödül” ardı arkası kesilmeyen soruşturmalardır. Balmuk da bu tür haksızlıklara çok uğrayanlardan. Fakat mevzuatı iyi bilmesi, bilgisi ve deneyimiyle hakkında açılan idari soruşturmaların her birinden kurtuluyor.

Mevzuatla ilgili yazılarını internet sitelerinde yayınlamaya karar veren Balmuk, üye olduğu Eğitim İş Sendikası’nda kısa süre içinde merkez yönetime seçilip profesyonel sendikacılık yapmaya başlıyor.

Maksut Balmuk, “Öğretmen Özlük Hakları”ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi olunca deneyimlerini bu kez Türkiye’de haksızlığa uğramış öğretmenlerin kurtuluşuna adıyor. Özellikle 15 Temmuz’dan sonra haksızlığa uğramış birçok öğretmene elini uzatıyor.

Balmuk, sendikacılık görevi sona erer ermez, Yaşadıklarımdan Öğrendiklerim (Ürün Yayınları) adlı kitabını yazıyor. Balmuk kitabında sadece hayat hikâyesini ve mücadelesini anlatmıyor, her bölümde öğretmenlere gerekli mevzuat bilgilerini de paylaşarak çok önemli bir hizmette de bulunuyor.

Yoksul bir çocuğun, öğretmenliğe giden yol hikâyesini, öğretmenlikte geçen yıllarını, mücadelesini tüm öğretmenlerin okuması gerekir diye düşünüyorum.

Yaşadıklarımdan Öğrendiklerim / Maksut Balmuk / Ürün Yayınları / 2022.