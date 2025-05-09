Maltepe'den sonra Adalar... Marmara Denizi'nde müsilaj yayılıyor!

Marmara Denizi'nde, Adalar ilçesinde yer alan Kınalıada açıklarında "deniz salyası" olarak bilinen müsilaj yeniden görülmeye başlandı.

Maltepe'den sonra Adalar... Marmara Denizi'nde müsilaj yayılıyor!
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AA
Yayınlanma: 09.05.2025 - 17:08

İstanbul'a en yakın ada olarak bilinen Kınalıada'nın açıklarındaki müsilaj Marmara Denizi'nde yer yer bulanıklığa sebep oldu.

Müsilajın kıyıya yakın bölgelerde daha yoğun, açıklarda ise daha az yer kaplaması dikkati çekti.

Kınalıada'nın limanında ve teknelerin bağlı bulunduğu balıkçı barınaklarında 26 Ocak'ta müsilaj gözlenmişti.

Çevre sakinleri, adalarında hızla çoğalan ve turizmi tehdit eden müsilaj için yetkililerin acil önlem almasını talep etmişti.

 

 


Etiketler: #marmara denizi #müsilaj #kınalıada

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