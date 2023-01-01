Maltepe'ye taze soluk: Sahne Dragos

Maltepe’de kurulan Sahne Dragos, yetişkin ve çocuklara özel birçok tiyatro oyununa, konsere, performansa, söyleşi ve seminere ev sahipliği yapacak.

cumhuriyet.com.tr
01 Ocak 2023 Pazar, 02:00
Maltepe'ye taze soluk: Sahne Dragos
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Oyuncu Emre Karayel’in sanat yönetim kadrosunda bulunduğu mekân 6 Ocak’ta Karayel’in tek kişilik komedi oyunu “Erkek Aklı-Oksimoron” oyunuyla perdelerini açacak.

Ocak ayı boyunca; Zülfü Livaneli’nin aynı adlı romanından uyarlanan “Son Ada”, Latife Tekin’in aynı adlı romanından uyarlanan “Sevgili Arsız Ölüm, Dirmit”, “Seçim Dansı”, “Pera’da Cinayet” gibi tiyatro ve interaktif oyunlara sahne olacak.

Çeşitli çocuk oyunları da ocak ayında izleyiciyle buluşacak.

Adres: Cevizli Mah. Tugayyolu Cad. Kurşunlu Sk. No: 9. 34791 Maltepe/İstanbul. Telefon: 0 535 844 844 8.


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