Son Dakika... Maltepe'de geri dönüşüm tesisinde yangın!
Son dakika gelişmesi... İstanbul Maltepe’de geri dönüşüm tesisinde işçilerin kaldığı iki katlı konteynerde yangın çıktı.
Maltepe Yalı Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde, işçilerin kaldığı 2 katlı konternerde yangın çıktı.
Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
2 katlı konteyner kullanılamaz hale gelirken itfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Yanan geri dönüşüm tesisi havadan drone ile görüntülendi.
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