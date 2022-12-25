Son Dakika... Maltepe'de geri dönüşüm tesisinde yangın!

Son dakika gelişmesi... İstanbul Maltepe’de geri dönüşüm tesisinde işçilerin kaldığı iki katlı konteynerde yangın çıktı.

İHA
25 Aralık 2022 Pazar, 10:58
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Maltepe Yalı Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde, işçilerin kaldığı 2 katlı konternerde yangın çıktı.

Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

2 katlı konteyner kullanılamaz hale gelirken itfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. 

Yanan geri dönüşüm tesisi havadan drone ile görüntülendi. 


Maltepe Yangın Son dakika

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