Son Dakika... Maltepe'de geri dönüşüm tesisinde yangın!

25 Aralık 2022 Pazar, 10:58

Maltepe Yalı Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde, işçilerin kaldığı 2 katlı konternerde yangın çıktı.

Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

2 katlı konteyner kullanılamaz hale gelirken itfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yanan geri dönüşüm tesisi havadan drone ile görüntülendi.