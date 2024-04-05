Margot Robbie'nin yeni projesi...

Margot Robbie'nin yeni projesi belli oldu. Robbie'nin yeni bir çizgi film uyarlamasında başrolde yer alması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 23:15
Margot Robbie'nin yeni projesi...
Abone Ol google-news

Rob Liefeld'in çizgi romanından uyarlanacak olan "Avengelyne" filminde Olivia Wilde'ın yer alması bekleniyor. Film, kötülüğün güçleriyle savaşan bir melek olan Avengelyne'in hikayesini anlatacak. Margot Robbie'nin yapımcılığını üstlendiği filmde Wilde'ın yönetmenlik koltuğuna oturması bekleniyor. Filmin planlanan oyuncu kadrosu hakkında henüz kesin bilgiler olmasa da, Margot Robbie'nin başrolde yer alması düşünülüyor.

"Avengelyne," kötülüğe karşı savaşan bir meleğin hikayesini anlatıyor. Düşmüş bir melek olan Avengelyne, insanlığa hizmet ederek kendi kurtuluşunu aramaktadır. Dünya'da kendine yeni bir hayat kurmak zorunda kalan melek, hem kendini hem de insanlığı kurtarmak için mücadele ederken, içsel ikilemlerle de yüzleşir. 


Film haberleri çizgi roman haberleri Margot Robbie haberleri

İlgili Haberler

Dune hayranlarına müjde: Devam filmi geliyor...

Dune hayranlarına müjde: Devam filmi geliyor...
Lady Gaga'lı Joker filminden ilk afiş!

Lady Gaga'lı Joker filminden ilk afiş!
Matrix devam filmi geliyor!

Matrix devam filmi geliyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Spor yazarları Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını yorumladı: 'Oosterwolde'ye ve İrfan Can'a formayı PFDK verdi'

Spor yazarları Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını yorumladı: 'Oosterwolde'ye ve İrfan Can'a formayı PFDK verdi'
Kuruluş Osman’da yeni yüzler! İki sürpriz oyuncu katılıyor

Kuruluş Osman’da yeni yüzler! İki sürpriz oyuncu katılıyor
Mesut Özil'den itiraf: 'O kulübe aşığım'

Mesut Özil'den itiraf: 'O kulübe aşığım'
Hava yolu şirketlerinden bayram tatili için 217 ek sefer!

Hava yolu şirketlerinden bayram tatili için 217 ek sefer!
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de play-off'u garantiledi!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de play-off'u garantiledi!
Karar verildi: Ardahan’da seçimler yenilenmeyecek!

Karar verildi: Ardahan’da seçimler yenilenmeyecek!
Fenerbahçe Süper Kupa'yı yok saydı: 'Olympiakos maçı hazırlıklarına başladık'

Fenerbahçe Süper Kupa'yı yok saydı: 'Olympiakos maçı hazırlıklarına başladık'
Otomobilin çarptığı kediyi kalp masajıyla kurtardı

Otomobilin çarptığı kediyi kalp masajıyla kurtardı