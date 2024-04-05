Margot Robbie'nin yeni projesi...

Yayınlanma: 05.04.2024 - 23:15

Güncelleme: 05.04.2024 - 23:15

Rob Liefeld'in çizgi romanından uyarlanacak olan "Avengelyne" filminde Olivia Wilde'ın yer alması bekleniyor. Film, kötülüğün güçleriyle savaşan bir melek olan Avengelyne'in hikayesini anlatacak. Margot Robbie'nin yapımcılığını üstlendiği filmde Wilde'ın yönetmenlik koltuğuna oturması bekleniyor. Filmin planlanan oyuncu kadrosu hakkında henüz kesin bilgiler olmasa da, Margot Robbie'nin başrolde yer alması düşünülüyor.

"Avengelyne," kötülüğe karşı savaşan bir meleğin hikayesini anlatıyor. Düşmüş bir melek olan Avengelyne, insanlığa hizmet ederek kendi kurtuluşunu aramaktadır. Dünya'da kendine yeni bir hayat kurmak zorunda kalan melek, hem kendini hem de insanlığı kurtarmak için mücadele ederken, içsel ikilemlerle de yüzleşir.