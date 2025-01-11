Marius von Mayenburg'un 'Gece Diyarı' oyunu İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak

"Gece Diyarı" oyunu 19 Ocak'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Platinum Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Marius von Mayenburg'un 'Gece Diyarı' oyunu İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak
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AA
Yayınlanma: 11.01.2025 - 21:10

Alman yazar ve dramaturg Marius von Mayenburg'un kaleme aldığı, "Gece Diyarı" oyunu sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Siyah-Beyaz ve Renkli Tiyatro ekibi tarafından sahnelenen oyun, 19 Ocak'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Platinum Sahnesi'nde izlenebilecek.

Prömiyeri 28. İstanbul Tiyatro Festivali'nde gerçekleşen eserin yapımcılığını Salih Bademci üstleniyor.

Oyunda Çağrı Şensoy, Güneş Sayın, Hüseyin Sevimli, İmer Özgün Bademci ve Yağmur Kaşifoğlu rol alıyor.

Michael Önder yönetmenliğinde sahnelenen eser, babalarından kalan evde Adolf Hitler imzalı bir resim bulan kardeşlerin geçmişleri ve gelecekleri üzerine kendilerini sorgulamalarını işliyor.

Eserin sahne tasarımını Cemre Bulak, ışık tasarımını Önder Arık, kostüm tasarımını ise Naz Özturna hazırladı.


Etiketler: #Zorlu Performans Sanatları Merkezi #Salih Bademci #Tiyatro

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