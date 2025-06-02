Mark Hamill'den Star Wars açıklaması!

Ünlü oyuncu, ComicBook.com ile yaptığı röportajda Star Wars evrenindeki yeni projeler için kendi karakterinin artık geri planda kalması gerektiğini belirtti. Hamill, “George Lucas’a bu projenin bir parçası olmama izin verdiği için çok minnettarım” dedi.

“Bunun kalıcı bir başarı yakalayacağını ve popüler kültürün bir parçası olacağını hiç beklememiştik. Ama bana göre benim zamanım geçti. Buna minnettarım ama bence gerçekten geleceğe ve tüm yeni karakterlere odaklanmalılar” ifadeleriyle seride yeni yüzlerin ön plana çıkması gerektiğini vurguladı.

YENİ STAR WARS FİLMİ YOLDA

Mark Hamill, son olarak 2017 yapımı Star Wars: Son Jedi filminde Rey’in (Daisy Ridley) akıl hocası olarak rol almıştı. Ardından 2019 yapımı Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi filminde tekrar Luke Skywalker olarak izleyici karşısına çıkmıştı.

Öte yandan, The Mandalorian & Grogu sonrası çıkacak yeni Star Wars filmi de merakla bekleniyor. Star Wars: Starfighter adını taşıyan ve Shawn Levy tarafından yönetilecek olan yapımın başrolünde Ryan Gosling yer alacak.

Tamamen yeni karakterlere odaklanacak bağımsız bir hikâye olarak tanımlanan film, 28 Mayıs 2027'de gösterime girecek.