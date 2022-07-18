Mark Twain soruyor; “İnsan nedir?”
Mark Twain’in basılmaya hazır hale gelip gelmediğinden bir türlü emin olamadığı için anonim olarak yayımlanmış ‘İnsan Nedir?’ (Çeviren: Emrah Serdan / Can Yayınları); biri genç, diğeri ihtiyar iki adamın sohbeti aracılığıyla insan hakkında kimilerinin pek de hoşuna gitmeyecek tespitlerin aktarıldığı bir yapıtı. Günümüzde insanın akıl yürütme yetisine farklı bir açıdan bakabilmek isteyen okuyucu için de değerli bir kitap.
Mark Twain’in basılmaya hazır hale gelip gelmediğinden bir türlü emin olamadığı ‘İnsan Nedir?’ (Çeviren: Emrah Serdan / Can Yayınları) anonim olarak yayımlanmış ve yazarın öngördüğü üzere, epey tartışma yaratmış.
Biri genç, diğeri ihtiyar iki adamın sohbeti aracılığıyla insan hakkında kimilerinin pek de hoşuna gitmeyecek tespitlerin aktarıldığı yapıt, günümüzde insanın akıl yürütme yetisini anlamak ve konuya farklı bir açıdan bakabilmek isteyen okuyucu için de değerli bir kitap.
Düşünebiliyor olmak insanı gerçekten özel kılar mı, kişi nasıl akıl yürütür ve fikir sahibi olur, biliminsanı ya da sanatçı için düşünme süreçleri nasıl işler gibi sorular üzerinden yorgun ve bilge bir ihtiyarın gerçekçiliği ile bir gencin muhalefet olma tutkusu ve romantizmini çarpıştırıyor Twain. “İnsan nedir?” sorusuna yanıt arayışımız belki de hiçbir zaman son bulmayacak, fakat Twain’in karakterleri kulak vermeye değer...
İnsan Nedir? / Mark Twain / Çeviren: Emrah Serdan / Can Yay. / 112 s.
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