Marmara Adası'nda Edebiyat Festivali başlıyor

İlk olarak 1950’lerin ortalarından 1970’lere kadar Yaşar Kemal’den Oktay Rıfat’a, Edip Cansever’den Fethi Naci’ye, Tomris Uyar’a, dönemin yazarlarının, şairlerinin, sanatçılarının, kültür insanlarının buluşma ve çalışma mekânı olan Marmara Adası’nda sanat ve edebiyat rüzgârını yeniden estirmek amacıyla 2022’de düzenlenen edebiyat günleri, bu yıl 31 Temmuz – 3 Ağustos 2025 tarihlerinde yapılacak.

Ada Enön ve Naz Tanka’nın mini konserinin ardından Tilbe Saran ve Esra Dicle’nin şiir dinletisi ve sohbetiyle günbatımına karşı seyir terasında açılacak festivalde yazarlar üç gün boyunca Ada halkıyla ve okurlarıyla buluşacaklar.

Marmara Adası Edebiyat Festivali bu yıl: Ada Enön, Arlin Çiçekçi, Burhan Sönmez, Dila İren, Esra Dicle, Figen Şakacı, Hande Çiğdemoğlu, İclal Aydın, Kübra Çiğdem İnal, Murat Meriç, Naz Tanka, Seray Şahinler, Sevim Ak, Talat Kırış, Tarık Tufan, Tilbe Saran, Yekta Kopan, Zeynep Özden’i ağırlayacak.

MARMARA ADASI EDEBİYAT FESTİVALİ PROGRAMI

31 TEMMUZ PERŞEMBE

Yaşar Kemal Akşamı - 20:30, Avni – Jale Özken Marmara Adalar Müzesi

Konuşmacılar: Hande Çiğdemoğlu, Murat Meriç, ve Ayşe Semihâ Baban

1 AĞUSTOS CUMA

Atölye: Dila İren ile Çöpten Öyküler (Çocuk Atölyesi) - 11.00, Marmara Gençlik Merkezi

Atölye: Sevim Ak ile Kırık Şemsiye Kitabı (Çocuk Atölyesi) - 11.00, Saraylar Kütüphanesi

Edebiyatın Özgürlüğü ve Gerçeği - 17:00 – 18:00, Avni – Jale Özken Marmara Adalar Müzesi

Konuşmacılar: Burhan Sönmez, Kübra Çiğdem İnal

Açılış Konuşmaları, Müzik ve Şiir Dinletisi ve Sohbet - 19:00, Seyir Terası

Konuşmacılar: Tilbe Saran, Esra Dicle, Ada Erdin, Naz Tanka

2 AĞUSTOS CUMARTESİ

Atölye: Sevim Ak ile Kırık Şemsiye Kitabı (Çocuk Atölyesi) - 11.00, Marmara Gençlik Merkezi

Atölye: Dila İren ile Çöpten Öyküler (Çocuk Atölyesi) - 11:00, Saraylar Kütüphanesi

Gökyüzü Gibi Bir Şey Bu Çocukluk - 11:00, Çınarlı Köyü, Çınarlıaltı

Konuşmacı: İclal Aydın

Yazarlarla Buluşma - 12:00, Çınarlı Köyü, Çınarlıaltı

Belki Yaz Erken Gelir: Bir Denizin Kıyısında Beklemek - 16:00, Avni – Jale Özken Marmara Adalar Müzesi

Konuşmacı: Yekta Kopan

Edebiyat ve İyilik - 17:00, Avni – Jale Özken Marmara Adalar Müzesi

Konuşmacı: Arlin Çiçekçi

Mümkün Geçmiş ve Mümkün Geleceklerimiz Arasında Öyküler -18:00, Avni – Jale Özken Marmara Adalar Müzesi

Konuşmacı: Talat Kırış

3 AĞUSTOS PAZAR

Yazarlarla Buluşma - 11:00, Gündoğdu Köy Kahvesi

Hınçla Büyümek, Edebiyatla İyileşmek - 16:00, Avni – Jale Özken Marmara Adalar Müzesi

Konuşmacılar: Figen Şakacı, Seray Şahiner

Hayatım Yazsam Roman Olurdu - 17:00, Avni – Jale Özken Marmara Adalar Müzesi

Konuşmacı: Tarık Tufan