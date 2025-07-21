Marmara Adası'nda Edebiyat Festivali başlıyor

İlk olarak 1950’lerin ortalarından 1970’lere kadar Yaşar Kemal’den Oktay Rıfat’a, Edip Cansever’den Fethi Naci’ye, Tomris Uyar’a, dönemin yazarlarının, şairlerinin, sanatçılarının, kültür insanlarının buluşma ve çalışma mekânı olan Marmara Adası’nda sanat ve edebiyat rüzgârını yeniden estirmek amacıyla 2022’de düzenlenen edebiyat günleri, bu yıl 31 Temmuz – 3 Ağustos 2025 tarihlerinde yapılacak.
Ada Enön ve Naz Tanka’nın mini konserinin ardından Tilbe Saran ve Esra Dicle’nin şiir dinletisi ve sohbetiyle günbatımına karşı seyir terasında açılacak festivalde yazarlar üç gün boyunca Ada halkıyla ve okurlarıyla buluşacaklar.
Marmara Adası Edebiyat Festivali bu yıl: Ada Enön, Arlin Çiçekçi, Burhan Sönmez, Dila İren, Esra Dicle, Figen Şakacı, Hande Çiğdemoğlu, İclal Aydın, Kübra Çiğdem İnal, Murat Meriç, Naz Tanka, Seray Şahinler, Sevim Ak, Talat Kırış, Tarık Tufan, Tilbe Saran, Yekta Kopan, Zeynep Özden’i ağırlayacak.
MARMARA ADASI EDEBİYAT FESTİVALİ PROGRAMI
31 TEMMUZ PERŞEMBE
Yaşar Kemal Akşamı - 20:30, Avni – Jale Özken Marmara Adalar Müzesi
Konuşmacılar: Hande Çiğdemoğlu, Murat Meriç, ve Ayşe Semihâ Baban
1 AĞUSTOS CUMA
Atölye: Dila İren ile Çöpten Öyküler (Çocuk Atölyesi) - 11.00, Marmara Gençlik Merkezi
Atölye: Sevim Ak ile Kırık Şemsiye Kitabı (Çocuk Atölyesi) - 11.00, Saraylar Kütüphanesi
Edebiyatın Özgürlüğü ve Gerçeği - 17:00 – 18:00, Avni – Jale Özken Marmara Adalar Müzesi
Konuşmacılar: Burhan Sönmez, Kübra Çiğdem İnal
Açılış Konuşmaları, Müzik ve Şiir Dinletisi ve Sohbet - 19:00, Seyir Terası
Konuşmacılar: Tilbe Saran, Esra Dicle, Ada Erdin, Naz Tanka
2 AĞUSTOS CUMARTESİ
Atölye: Sevim Ak ile Kırık Şemsiye Kitabı (Çocuk Atölyesi) - 11.00, Marmara Gençlik Merkezi
Atölye: Dila İren ile Çöpten Öyküler (Çocuk Atölyesi) - 11:00, Saraylar Kütüphanesi
Gökyüzü Gibi Bir Şey Bu Çocukluk - 11:00, Çınarlı Köyü, Çınarlıaltı
Konuşmacı: İclal Aydın
Yazarlarla Buluşma - 12:00, Çınarlı Köyü, Çınarlıaltı
Belki Yaz Erken Gelir: Bir Denizin Kıyısında Beklemek - 16:00, Avni – Jale Özken Marmara Adalar Müzesi
Konuşmacı: Yekta Kopan
Edebiyat ve İyilik - 17:00, Avni – Jale Özken Marmara Adalar Müzesi
Konuşmacı: Arlin Çiçekçi
Mümkün Geçmiş ve Mümkün Geleceklerimiz Arasında Öyküler -18:00, Avni – Jale Özken Marmara Adalar Müzesi
Konuşmacı: Talat Kırış
3 AĞUSTOS PAZAR
Yazarlarla Buluşma - 11:00, Gündoğdu Köy Kahvesi
Hınçla Büyümek, Edebiyatla İyileşmek - 16:00, Avni – Jale Özken Marmara Adalar Müzesi
Konuşmacılar: Figen Şakacı, Seray Şahiner
Hayatım Yazsam Roman Olurdu - 17:00, Avni – Jale Özken Marmara Adalar Müzesi
Konuşmacı: Tarık Tufan