Martin Scorsese ve Leonardo DiCaprio'dan sürpriz işbirliği: 'The Wager' filmi yolda

Yayınlanma: 29.08.2023 - 22:28

Güncelleme: 29.08.2023 - 22:28

Martin Scorsese'nin "Killers of the Flower Moon" filminin vizyona girmesini beklerken, efsanevi yönetmen gözünü Apple'ın yapımcılığını üstlendiği bir başka filme dikmiş durumda.

World of Reel'ın haberine göre; Leonardo DiCaprio, David Grann'ın kurgusal olmayan kitabı "The Wager"ın uyarlamasına katılacak.

"A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder" adlı kitabın uyarlamasında yönetmen koltuğu yeniden Scorsese'ye emanet. Grann ve Scorsese işbirliği bizler için yeni değil. Scorsese'nin kısa süre önce uyarladığı "Killers of the Flower Moon"un yazarı David Grann'ın ta kendisi.

Grann, şimdiden New York Times'ın 1 numaralı en çok satanlar listesine girmeyi başaran "The Wager "ın tanıtımı için Fransa'da medya turları düzenliyor. Grann, "The Wager "ın Scorsese'nin bir sonraki filmi olacağından da bahsetti.

SCORSESE İMZALI BİRÇOK FİLM YOLDA

Scorsese'nin Vatikan ziyareti sırasında ipuçlarını verdiği İsa filminin, efsanevi sinemacı için daha çok deneysel bir girişim, inançları hakkında bir "meditasyon" olduğu ortaya çıktı. Sırada "The Wager" var gibi görünüyor.

Scorsese'nin şu anda geliştirme aşamasında olan iki filmi daha var; Jonah Hill'in başrolde olduğu bir Jerry Garcia biyografisi ve DiCaprio'nun başrolde olduğu bir Teddy Roosevelt biyografisi.

Grann'ın kurgusal olmayan kitabının özeti şöyle:

1740'larda geçen Wager'in hikayesi, bir deri bir kemik kalmış 30 adamla birlikte yamalı bohçaya dönmüş bir teknenin Brezilya kıyılarına vurmasıyla başlar. Bu adamlar, bir İspanyol gemisini kovalayan ve Güney Amerika'nın Patagonya bölgesindeki bir adaya çarpan İngiliz gemisinin hayatta kalan mürettebatıydı. Denizlerde ve doğa koşullarında hayatta kalma hikâyeleri onları kahraman yapmıştı. Ancak altı ay sonra, ilkinden daha da hırpalanmış bir başka gemi, bu kez üç kişiyle birlikte Şili kıyılarına vurdu. Bu yeni denizciler, diğer adamların aslında isyancı olduğunu iddia etti

DİCAPRİO VE SCORSESE ORTAKLIKLARI ASLA ESKİMİYOR...

Bu arada, zamanımızın en büyük aktör/yönetmen ortaklıklarından biri olan Scorsese ve DiCaprio birlikte altı film yaptı: "Killers of the Flower Moon"u da sayarsak, diğer beşi "Gangs of New York", "The Aviator", "The Departed", "Shutter Island" ve "The Wolf of Wall Street".