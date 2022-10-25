Mavi Akustik Grubu, "Küçük Dünyam" eserini müzikseverlerle buluşturdu

25 Ekim 2022 Salı, 23:11

NNC Productions'tan yapılan açıklamaya göre, Nerçin Nursel Çakıcı'nın yapımcılığını üstlendiği grup, 25 Ekim'in doğum günü olması sebebiyle Aşık Veysel'i anmak ve onun adını yaşatmak için bu eseri seçti.

Tekli şarkı, Berke Bayrak'ın yönettiği, Tolga Kılık'ın sanat yönetmenliği üstlendiği video klibiyle dijital platformlarda yayımlandı. Klipte, Aşık Veysel'in fikrini aramak için yola çıkan, onun yolunda, çizgisinde ilerleyen gönül adamlarının yaptığı yolculuk, Aşık Veysel felsefesine uygun bir dille anlatılıyor.

Mavi Akustik Grubu, 2016'da Ercan Çeliker, Serkan Şahin, Özgür Çeliker, Necip Köse, Ufuk Beylan ve Ömer Yılmaz tarafından kuruldu. Özgür Çeliker'in vefatı sebebiyle albüm çıkışlarını askıya alan grup, müzik yolculuklarında sosyal sorumluluk projelerine de önem veriyor.