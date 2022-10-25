İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Cumhuriyet'in 99. yılını konserle kutlayacak
İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümünü Türk müziğinin önde gelen bestecilerinden Muammer Sun'un eserleriyle kutlayacak.
İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlenecek konserde, "Kurtuluş" ve "Cumhuriyet" film müziklerinden seçkiler seslendirilecek.
"Kurtuluş" filminden "Özveri-Direniş", "Yunan Dans", "Savaş Müziği", "Karadeniz Marşı", "Sevda Çiçeği", "Büyük Taarruz", "İzmir'in Dağlarında", "Cumhuriyet" filminden de "Bozkırın Sesi", "Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa", konserde seslendirilecek parçalar arasında yer alıyor.
Konser, Cemal Reşit Rey'in bestelediği, Faruk Nafız Çamlıbel ve Behçet Kemal Çağlar'ın sözlerini yazdığı "10. Yıl Marşı" ile sona erecek.
Soprano Nazlı Deniz Süren'in solist olduğu, İDOB Orkestra ve Korosu ile gerçekleştirilecek konserin orkestra şefliğini Murat Kodallı, koro şefliğini ise Paolo Villa üstleniyor.
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