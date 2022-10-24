Yusuf İslam, konserini izleyen Erdoğan'a gitar hediye etti

24 Ekim 2022 Pazartesi, 22:50

'Cat Stevens' ismiyle yaptığı albümlerle 1960 ve 1970'li yıllara damga vuran, 1977'de Müslüman olmaya karar verdikten sonra 'Yusuf İslam' adını alan İngiliz sanatçı, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verdi.

Konseri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Yusuf İslam'ın eşi Fauzia Mubarak Ali ve oğlu Muhammed İslam da izledi.

İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Beştepe'deki konserinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gitar hediye etti.

ERDOĞAN'A GİTAR HEDİYE ETTİ

Yusuf İslam, konserin ardından sahnede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gitar hediye etti.