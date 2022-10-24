Yusuf İslam, konserini izleyen Erdoğan'a gitar hediye etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiliz müzisyen Yusuf İslam'ın Beştepe'deki konserini izledi. Yusuf İslam, konserin ardından Erdoğan'a gitar hediye etti.

DHA
24 Ekim 2022 Pazartesi, 22:50
Yusuf İslam, konserini izleyen Erdoğan'a gitar hediye etti
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'Cat Stevens' ismiyle yaptığı albümlerle 1960 ve 1970'li yıllara damga vuran, 1977'de Müslüman olmaya karar verdikten sonra 'Yusuf İslam' adını alan İngiliz sanatçı, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verdi.

Konseri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Yusuf İslam'ın eşi Fauzia Mubarak Ali ve oğlu Muhammed İslam da izledi.

İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Beştepe'deki konserinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gitar hediye etti.

ERDOĞAN'A GİTAR HEDİYE ETTİ

Yusuf İslam, konserin ardından sahnede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gitar hediye etti. 

Öte yandan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, dünyaca ünlü müzisyen Yusuf İslam ve ailesini Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, "Müziğin evrensel dilinden yansıyan eserleriyle kalplerimize dokundu. Özellikle de halk ozanımız Yunus Emre’den ilham aldığı ezgiyi hayranlıkla dinledik" ifadelerini kullandı. 


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