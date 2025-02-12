MAVİ ÇIĞLIK 4: Mavinin binbir tonuna bürünmüş suların yankı bulduğu bir serüven

Yayınlanma: 12.02.2025 - 16:11

Güncelleme: 12.02.2025 - 16:11

Atilla Alp Bölükbaşı, 62. kişisel sergisi olan “Mavi Çığlık” ile izleyicilerini, suyun derinliklerinden yükselen sessiz haykırışlara kulak vermeye çağırıyor. 13 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında Nevmekan Sahil Galeri, Üsküdar / İstanbul’da gerçekleşecek bu sergi, sadece bir fotoğraf sergisi değil; zamanın, mekânın ve suyun hafızasında iz bırakan bir yolculuk.

45 fotoğraf… Her biri, balıkçıların yaşam mücadelesini, dalgaların omuzlarında taşıdığı umutları ve mevsimlerin sudaki sonsuz dansını anlatan birer şiir gibi. Serginin kapıları 13 Şubat 2025 Perşembe günü saat 19.00'da aralanacak; 18 gün boyunca bu büyülü kareler, izleyicilere mavinin içinde kaybolma fırsatı sunacak.

Bölükbaşı, serginin ruhunu şu sözlerle dile getiriyor:

“Ağa takılan bir balığın sevinci, balıkçı için yalnızca bir kazanç değil, yaşamın ta kendisidir. Mavi sularda yeşeren kültür, zorlukların içinden filizlenen bir heyecandır. Yıllar boyunca bu heyecanın izini sürdüm. Dilerim ki sergimi gezenler, bu karelerde kendi hikayelerini bulur, özlemlerine dokunur ve yaşadığımız coğrafyanın renkli çeşitliliğinden ilham alırlar.”

Bölükbaşı’nın objektifinde donup kalan bu anlar, sadece görüntülerden ibaret değil; her biri, denizin kokusunu, tuzun teninizde bıraktığı serinliği ve dalgaların ritmini ruhunuzda hissettirecek bir fısıltı taşıyor.

1964 yılında Trabzon’un Akçaabat ilçesinde doğan Atilla Alp Bölükbaşı, daha çocuk yaşlarda başlayan fotoğraf tutkusunu bir ömre yaydı. Henüz 13 yaşındayken kurduğu karanlık odada siyah-beyaz fotoğraflar basarak çıktığı bu yolculuk, onu bugünlere taşıdı. Bugüne dek 61 kişisel sergi açan, 44 kitaba imza atan Bölükbaşı, fotoğrafın yanı sıra belgesel film, biyografi, şiir ve tarih çalışmalarıyla da adından söz ettirdi.

Koleksiyon merakıyla Trabzon’un belleğine ışık tutan sanatçı, Anadolu’nun dört bir yanında çektiği karelerle kültürlerin izini sürdü. Objektifine yalnızca anları değil; zamanın ruhunu, kentlerin kalp atışlarını, doğanın nefesini sığdırdı.

“Mavi Çığlık”, denizlerin derinliklerinde saklı kalan hikâyelere, mavinin sessizliğinde yankılanan çığlıklara tanıklık etmek isteyen herkesi bekliyor. Bu sergi, sadece bir bakış değil; bir his, bir dokunuş, bir yolculuk…







