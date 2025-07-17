Mavi Sakal'ın efsane albümü artık dijitalde

Türk rock müziğinin köşe taşlarından mavisakal’ın kült albümü “Kan Kokusu” ve “İki Yol - Senfonik” 2025 Remastered halleriyle, yıllar sonra Tamar Records etiketiyle dijital platformlarda yerini aldı. İlk kez 1998 yılında yayımlanan albüm; yayınlandığı dönemde Türk rock müziğine yön vermiş, o günden bu yana ise bir yeraltı klasiği olarak efsaneleşmiştir.

1990’ların başında Tarsus’dan çıkan ve kısa sürede Türkiye’nin dört bir yanında geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan mavisakal, Kan Kokusu ile sadece müzikal anlamda değil, tematik ve lirik derinliğiyle de döneminin ötesinde bir iş ortaya koyarak Grunge, alternatif rock ve heavy metal ögelerini yerel tınılarla harmanlayan albüm; toplumsal çatışmaları, bireysel yabancılaşmayı ve içsel karanlığı ele almıştı. mavisakal’ın kült parçası “İki Yol”, bugün hâlâ dinlenmeye devam ediyor.