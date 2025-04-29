Mayıs Ayında Sanatın Rüzgarı: Tiyatrodan Müziğe, Sergilerden Sinemaya Dolu Dolu Bir Takvim

Yayınlanma: 29.04.2025 - 11:42

Güncelleme: 29.04.2025 - 11:42

Müzik

Müziğin büyüsü, 1 Mayıs’ta CSO Ada Ankara’da "Retro Azerbaycan Mahnıları 2" konseriyle başlıyor. Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu ve sanat yönetmeni Cem Gürdal, Azerbaycan’ın zengin müzik mirasını çağdaş yorumlarla sahneye taşıyor. Gelenekten geleceğe uzanan bu renkli repertuvar, dinleyicilere unutulmaz bir akşam vaat ediyor. Müzikal zenginlik, 4 Mayıs'ta yine CSO Ada Ankara’da sahneye taşınacak Zeugma Ensemble "Bahar Konseri" ile devam edecek. Ulaş Kurugüllü yönetimindeki oda orkestrası, Oğuzhan Balcı, Murat Akçay, MA. Alyamani ve Ari Aliciyan gibi değerli bestecilerin eserlerinin yanı sıra, Tanju Okan şarkıları ve Türkçe tangoları içeren keyifli bir program sunacak. 15 Mayıs’ta ise Zorlu PSM’de Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası sezon finalini yapacak. Şef Carlo Tenan yönetimindeki orkestraya, genç keman virtüözü Ziyu He eşlik edecek. Sezonun bu son büyük buluşması, klasik müzik severler için kaçırılmayacak bir deneyim olacak.

Tiyatro

Tiyatro sahneleri de Mayıs ayında dopdolu. 3 Mayıs’ta Zorlu PSM’de sahnelenecek "Şakşakçılar", Çağlar Çorumlu’nun oyunculuğuyla Paris kulislerinin absürt hikâyesini sahneye taşıyor. 4 Mayıs’ta yine aynı mekânda, Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu’nun başrollerinde olduğu "Balina", geç kalınmış bir baba-kız kavuşmasını duygusal bir dille anlatıyor. 5 ve 12 Mayıs tarihlerinde Touché by N Kolay sahnesinde düzenlenecek "Edebiyat Suare" etkinliklerinde, edebiyat ve sahne sanatı buluşuyor; seyirciler anlatıya doğrudan katılıyor. 6-10 Mayıs tarihleri arasında Ankara Küçük Tiyatro sahnesinde izleyicilerle buluşacak "Kadınlar, Filler ve Düşmemek İçin Tutunulan Hikâyeler" oyunu ise bu sezonun en dikkat çekici yapımlarından biri olarak öne çıkıyor. Yunus Emre Gümüş'ün yazdığı, Sibel Erdenk'in yönettiği bu sahneleme; birbirinden habersiz, birbirine çok yakın yaşayan üç kadının yalnızlık, direniş ve hafıza dolu hikâyelerini anlatıyor. Günlük hayatın küçük detaylarında saklı kocaman duygular, çamaşır suyu kokan koridorlarda, gece sessizliklerinde yankılanıyor. Kadınların yaşadıklarını, unutulmaz birer direnç öyküsüne dönüştüren oyun; seyirciye hem kahkaha hem de kalpte derin bir sızı bırakıyor.

Opera ve Bale

Ankara Devlet Opera ve Balesi de Mayıs ayına güçlü bir prodüksiyonla damga vuruyor. 3 ve 12 Mayıs tarihlerinde sahnelenecek "Bir Aşkın Ardında Kalanlar: Çelebi", Gürçil Çeliktaş’ın rejisiyle aşk, iktidar ve pişmanlık üçgeninde dolanan çalkantılı bir serüveni anlatıyor. Fatma’nın kaderle, Çelebi’nin ise iktidar ve öfkeyle sınandığı bu hikâyede, Boğaziçi'nin dans eden kadınlarından saray entrikalarına kadar uzanan bir dünyanın içinde aşkın sessiz çığlığı yankılanıyor. Özgür Usta'nın tasarladığı dekorlar, Gazal Erten'in zarif kostümleri ve Ali Gökdemir'in ışık yönetimi, görsel bir şölen yaratırken; Ivan Pekhov'un yönettiği koro esere duygusal bir derinlik katıyor. "Çelebi", yalnızca bireysel bir aşkı değil; bir dönemin çürüyen değerlerini, kadının suskun mücadelesini ve ölümün bile susturamadığı bir iç sesi sahneye taşıyor.

Sergiler

Sergiler alanında ise derin bir iç yolculuk Mayıs ayında da devam ediyor. 10 Mayıs’a kadar Galeri Siyah Beyaz’da izlenebilecek Kirkor Sahakoğlu’nun "DUEL" sergisi, varoluşla yüzleşen bir sanat dili sunuyor. 17 Mayıs’a kadar Valör Art House’da Yaprak Kurtoğlu’nun izleyiciyi kendi iç sesine çağıran eserleri, renklerin ve figürlerin arasındaki görünmez duvarları yıkıyor. 12 Mayıs’a kadar Sergimiz.com Sanat Galerisi’nde yer alan Tuğba Kuvvetli’nin "Akışın Peşinde" sergisi ise, sezgilerin renk ve hareketle buluştuğu özgür bir anlatım kuruyor. Aynı tarihlerde Sergimiz.com A Salonu'nda izlenebilecek Tuna Ongun’un işleri, sessiz bir çığlık gibi; yüzeylerin altında yankılanan duyguları görünür kılıyor.

Sinema

Beyaz perde ise Mayıs ayında yine dopdolu. "Star Wars: Bölüm 3 – Sith’in İntikamı", Anakin Skywalker’ın karanlığa geçiş sürecini anlatırken; "Şafağa Kadar" adlı gerilim filmi, bir zaman döngüsüne sıkışan gençlerin hikâyesini işliyor. Paul W.S. Anderson’ın yönettiği "Kayıp Dünya" fantastik bir macera vaat ederken, "Asil Prenses" minik izleyiciler için cesaret ve aşk dolu bir animasyon sunuyor. "İçimdeki Mutluluk" kaderin oyunları arasında sıkışan bir evlilik hikâyesini, Arap sinemasının sıcak tonlarıyla işliyor. Efsanevi "Pink Floyd: Live at Pompeii" konser filmi ve Türk sinemasının derinlikli yapımlarından "Öldürdüğün Şeyler" de ay boyunca sinema salonlarında sanatseverlerle buluşacak.

Sanatla Dolu Bir Ay İçin

Sanatın kalbinin attığı bu ayda, konserler, oyunlar, sergiler ve filmler, hayatın temposuna anlam ve renk katacak.?Mayıs ayı boyunca şehirler; notaların, sözcüklerin, fırça darbelerinin ve perde ışıklarının büyüsünde yeniden nefes alacak.?Sanatla dolu bir ay için, sahneler ve salonlar sizi bekliyor.