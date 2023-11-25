Medusa’nın çığlığı Yerebatan’da yankılandı...

Yayınlanma: 25.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.11.2023 - 03:00

Ucunda insan kafası maskların olduğu değneklerle bizi yönlendiren gardiyanları takip ediyoruz. Her istasyonda bir dans performansına tanıklık ettiğimiz “Medusa’nın Çığlığı” adlı gösteri çok iyi tasarlanmış. Dansçıların başarısı ve koreografi uzun bir süre hafızalarda kalacağa benziyor. Bu gösteri bütün bir sanat sezonu boyunca devam etmeli.

ALTERNATİF BİR SENARYO

Dansçıların görkemli kostümleri Başak Cankeş tarafından hazırlanmış.

Cankeş, sarnıcın sularına ve esnek hareketlere uyum sağlaması için mayo kumaşından tasarladığı kostümleri; başlık, tulum, iç tayt, eldiven ve çorap olmak üzere beş parçadan oluşturmuş, özel yılan deseni baskısı ve el işlemesi ile de tamamlamış.

İşlerini yakından takip ettiğim Ekin Bernay, performansın “hareket yönetimi” ve “kast direktörlüğü”nü üstleniyor.

Bugüne kadar sarnıcı en iyi kullanan sanatçı Bernay dersek yalan olmaz. Sarnıcın istasyonları çok doğru bir biçimde belirlenmiş. Bu istasyonlara doğru yürüyen seyirciyi ise suda dünya dalış Şampiyonu sporcumuz Şahika Ercümen yönlendiriyor. Deniz kızı kıyafeti ve kostümünde yer alan ışıklarla karanlık sularda yüzerken müthiş bir performansa imza atıyor.

Sarnıcın sularında yüzen Ercümen, izleyenler eşliğinde Medusa’yı arıyor. Bir nevi mitolojide ilk haksızlığa uğramış kadın olarak bilinen Medusa’nın hakkını geri teslim etmek üzere sarnıcın karanlığını aydınlatıyor.

Hikâyeyi, bütünsel bir deneyim ile yaşadığımız performansın ana karakteri, mitolojide haksızlığa uğrayıp Athena tarafından yılan başlı bir varlığa dönüştürülerek cezalandırılan Medusa, içsel gücünü yeniden fark ediyor. Her performansın senaryosu farklı bir son ile tasarlanan Medusa’nın Çığlığı, alternatif bir senaryo sunuyor.

45 DAKİKALIK GİZEM...



İBB Kültür AŞ’nin ev sahipliğinde yapılan bu projede; seyirciler 50 kişi kapasiteli gruplar halinde katılıyor ve 45 dakika süren bu performansta telefon tamamen kullanım dışı oluyor.

HATIRLAYALIM!

Doğu Roma İmparatoru I. Justinianus (527-565) tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlardan oluşuyor. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı Roma çağı heykel sanatının şaheser örneklerinden diyebiliriz.

DANSÇILAR