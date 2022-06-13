Meg: Derinlerdeki Dehşet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

13 Haziran 2022 Pazartesi, 18:11

Meg: Derinlerdeki Dehşet, İngilizce orijinal adıyla The Meg, Jon Turteltaub tarafından yönetilen ve Dean Georgaris, Jon Hoeber ve Erich Hoeber imzalı bir 2018 bilimkurgu aksiyon filmi. Filmde Jason Statham, Li Bingbing, Rainn Wilson, Ruby Rose ve Winston Chao yer alıyor. Film, Pasifik Okyanusu'nun tabanında bir kurtarma görevi sırasında 23 metre uzunluğundaki megalodon köpekbalığıyla karşılaşan bir grup bilim insanını konu alıyor.

Walt Disney Studios, 1990'larda kitabın film haklarını satın aldı, ancak birkaç yılını geliştirme çabalarıyla geçirdi. Haklar sonunda Warner Bros. Pictures'a verildi ve 2015'te filmin çekilmesine izin verildi. Turteltaub ve oyuncu kadrosunun çoğu Eylül 2016'da katıldı ve çekimler ertesi ay Yeni Zelanda ve Sanya, Çin'de başladı ve Ocak 2017'de sona erdi. Meg, 10 Ağustos 2018'de her iki ülkede de RealD 3D olarak yayınlandı. Bu bir gişe başarısıydı ve dünya çapında 530 milyon doların üzerinde hasılat elde etti ve eleştirmenlerden karışık eleştiriler aldı, bazıları bunu eğlenceli olarak tanımladı ve diğerleri onu "ne yeterince iyi ne de yeterince kötü" olarak nitelendirdi. Meg 2: The Trench adlı bir devam filmi geliştirme aşamasındadır.

OYUNCULAR

* Jason Statham - Jonas Taylor

* Li Bingbing - Suyin

* Rainn Wilson - Jack Morris

* Ruby Rose - Jaxx

* Winston Chao - Dr. Minway Zhang

* Page Kennedy - DJ

* Jessica McNamee - Lori Taylor

* Ólafur Darri Ólafsson - "The Wall"

* Robert Taylor - Dr. Heller

*Sophia Cai - Meiying

* Masi Oka - Toshi

* Cliff Curtis - James "Mac" Mackreides

Filmin ana çekimleri 13 Ekim 2016'da West Auckland, Yeni Zelanda'da başladı. Çekimler 4 Ocak 2017'de Çin'in Hainan'ın Sanya şehrinde sona erdi.

Görsel efektler Sony Imageworks, Image Engine ve Scanline VFX tarafından yapıldı. Görsel efektler ekibine yalnızca daha önce keşfedilmemiş bir tarih öncesi dev köpekbalığı tasarlamakla kalmayıp, aynı zamanda gerçekçi mercan resifleri, baloncuklar ve diğer deniz yaşamı dahil olmak üzere su altı ortamlarını ve atmosferini tasarlama görevi de verildi. Ayrıca bu ekiplere denizaltı ve gemi tasarlama görevide verildi.