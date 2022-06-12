Uyumsuz filmi konusu nedir? Uyumsuz filmi oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
12 Haziran 2022 Pazar, 15:36
<p><strong>Uyumsuz,</strong> 2014 ABD yapımı bilimkurgu ve aksiyon filmidir. <strong>Veronica Roth'un</strong> aynı isimli romanından uyarlanan filmin başrollerinde<strong> Shailene Woodley, Theo James, Ashley Judd, Jai Courtney, Ray Stevenson, Zoë Kravitz, Miles Teller, Tony Goldwyn, Maggie Q </strong>ve<strong> Kate Winslet</strong> gibi isimler yer alıyor. Hikâye <strong>distopik ve kıyamet sonrası</strong> Chicago'da, insanların meziyetlerine göre 5 gruba ayrıldığı bir toplumda geçiyor.</p> <p>İşte<strong> Uyumsuz filmi</strong> hakkında tüm ayrıntılar...</p>

Uyumsuz, 2014 ABD yapımı bilimkurgu ve aksiyon filmidir. Veronica Roth'un aynı isimli romanından uyarlanan filmin başrollerinde Shailene Woodley, Theo James, Ashley Judd, Jai Courtney, Ray Stevenson, Zoë Kravitz, Miles Teller, Tony Goldwyn, Maggie Q ve Kate Winslet gibi isimler yer alıyor. Hikâye distopik ve kıyamet sonrası Chicago'da, insanların meziyetlerine göre 5 gruba ayrıldığı bir toplumda geçiyor.

İşte Uyumsuz filmi hakkında tüm ayrıntılar...

<p><strong>UYUMSUZ FİLMİ KONUSU</strong></p> <p>Kıyamet sonrası dünyada insanlık 5 farklı özelliğe göre topluma bölünmüştür. Bunlar Fedakarlık (Abnegation), Dostluk (Amity), Dürüstlük (Candor), Cesurluk (Dauntless) ve Bilgelik (Erudite) toplumlarıdır. Geri kalan azınlık kısmı ise "uyumsuzlar", yani hiçbir topluluğa ait olamayan ve toplumda bir yeri ve önceliği olmayan kişilerdir. Her çocuk 16 yaşına bastığında biz dizi test sonucu kendisi için en uygun topluluk tespit edilir ve bu topluluğa katılması beklenir.</p>

UYUMSUZ FİLMİ KONUSU

Kıyamet sonrası dünyada insanlık 5 farklı özelliğe göre topluma bölünmüştür. Bunlar Fedakarlık (Abnegation), Dostluk (Amity), Dürüstlük (Candor), Cesurluk (Dauntless) ve Bilgelik (Erudite) toplumlarıdır. Geri kalan azınlık kısmı ise "uyumsuzlar", yani hiçbir topluluğa ait olamayan ve toplumda bir yeri ve önceliği olmayan kişilerdir. Her çocuk 16 yaşına bastığında biz dizi test sonucu kendisi için en uygun topluluk tespit edilir ve bu topluluğa katılması beklenir.

<p>Beatrice Prior bu testin sonucunda uyumsuz olduğunu öğrenir ancak bunu gizlemek zorundadır çünkü uyumsuzlar toplumda hoş karşılanmayan kişilerdir. Beatrice kimsenin beklemediği bir karar vererek Cesurluk topluluğuna katılır. Burada çok zorlu fiziksel ve psikolojik eğitimden geçerek topluluğun gerçek bir üyesi olması gerekmektedir ancak bir sorun vardır: Beatrice bir uyumsuzdur, yani hiçbir topluluğa ait olamaz ve uyumsuzluğunun açığa çıkması onun kesin ölümü anlamına gelmektedir. Ancak herkesten sakladığı bu sır onu ve sevdiklerini kurtarması için onun en büyük yardımcısı olacaktır.</p>

Beatrice Prior bu testin sonucunda uyumsuz olduğunu öğrenir ancak bunu gizlemek zorundadır çünkü uyumsuzlar toplumda hoş karşılanmayan kişilerdir. Beatrice kimsenin beklemediği bir karar vererek Cesurluk topluluğuna katılır. Burada çok zorlu fiziksel ve psikolojik eğitimden geçerek topluluğun gerçek bir üyesi olması gerekmektedir ancak bir sorun vardır: Beatrice bir uyumsuzdur, yani hiçbir topluluğa ait olamaz ve uyumsuzluğunun açığa çıkması onun kesin ölümü anlamına gelmektedir. Ancak herkesten sakladığı bu sır onu ve sevdiklerini kurtarması için onun en büyük yardımcısı olacaktır.

<p><strong>OYUNCULAR</strong></p> <p>* Shailene Woodley</p> <p>* Theo James</p> <p>* Ashley Judd</p> <p>* Jai Courtney</p> <p>* Ray Stevenson</p>

OYUNCULAR

* Shailene Woodley

* Theo James

* Ashley Judd

* Jai Courtney

* Ray Stevenson

<p>* Zoë Kravitz</p> <p>* Miles Teller</p> <p>* Tony Goldwyn</p> <p>* Maggie Q</p> <p>* Kate Winslet</p>

* Zoë Kravitz

* Miles Teller

* Tony Goldwyn

* Maggie Q

* Kate Winslet

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