Mehmet Ali Yıldız’ın 'Ateş Uykusu' başlıklı kişisel sergisi sanatseverlerle buluşuyor

Yayınlanma: 14.12.2023 - 12:01

Güncelleme: 14.12.2023 - 12:02

Mehmet Ali Yıldız, 14 Aralık – 28 Aralık tarihleri arasında Mehmet Demir küratörlüğünde Corpus Galeri’de 50’den fazla eserinin yer aldığı ‘’Ateş Uykusu’’ isimli sergi ile eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Mehmet Ali Yıldız’ın bazen gündelik hayattan kesitler, bazen ise bir soyutlama olarak kendine özgü bir üslupla geçmişten hatırladığı veya hatırlayamadığı anların temelini oluşturduğu çalışmaları ile geçmişini yeniden var ettiğini ve yeni bir varlık arayışının izinde olduğunu söylemek mümkün.

Çalışmalarında sıkça ailesine ait birey ve nesnelere yer veren Yıldız; insan, habitat ve psikoloji çerçevesinde sanat tarihinden aşina olduğumuz manzara ve figür kompozisyonlarını yeniden değerlendiriyor. Giderek betonlaşan kentlerde yaşam devam ederken Yıldız, çocukluğunu geçirdiği kusursuz peyzaj içinde varlık arayışını sürdürür.

Yıldız’ın kendini arama sürecine tanıklık ettiğimiz çalışmalarında figürlerin giderek anonimleşip hissizleştiği söylenebilir. XV. - XVI. yüzyıllarda çok sayıda bürokratın talebi üzerine resim üretilen tuvallerde ve mimaride gördüğümüz mükemmeliyetçi doğanın "yaralı" yüzünü sunan sanatçı Avrupa sanatının ideallerinden bağımsız yeni bir kimliği gözler önüne seriyor.

Mehmet Ali Yıldız’ın eğitim hayatından bugüne kadar olan sürecine tanıklık edilen Ateş Uykusu’nda kendi kozasını her geçen gün aşındıran farklı disiplinlere açık, aidiyet duygusunun tohumları ile yeni deneyimlerden sakınmayan çalışmalarına tanıklık edilir. Algılanan dünyada bireysel ve toplumsal üstü örtülen oysa temelinde psikolojik sis bulutları ile kaplı problemleri kendine özgü anlatımıyla gözler önüne sererek izleyicinin algıları ile oynar. Sergi tüm yüce iddialardan uzak ana filtresinin beşeri duygular ile örülü kapsamlı bir sanatçı portföyü olarak görülebilir.



Meraklıları "Ateş Uykusu" sergisini 28 Aralık perşembe gününe kadar saat 11.00 – 19.00 saat aralığında ziyaret edebilir.