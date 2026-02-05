Mehveş Emeç ile Süreyya Operası'nda 'Biraz hüzün, biraz neşe...'

Süreyya Operası, 11 Şubat akşamı sahnesinde devlet sanatçısı Mehveş Emeç'i ağırlıyor. Alman basınının “inci benzeri teknikte hayran olunacak bir tuşe” diye bahsettiği; uzun yıllardır taşıdığı profesörluk unvanı ile hem akademik dünyada hem de konser sahnelerinde yer alan Emeç, her sezon yenilenen özel temalı resital programlarıyla da sahnede dinleyicisiyle sıcak ve güçlü bir bağ kuruyor.

Mehveş Emeç, “Biraz hüzün biraz neşe” temalı yeni programıyla bu kez Bach ve Mozart’ın minör tonlardaki dramatik ve hüzünlü eserleri ile Schumann’ın coşku ve neşe dolu meşhur Viyana Karnavalı'na hayat veriyor.

Programda Emeç, J.S. Bach'ın Partita No. 2 ve Do Minör yapıtları, W.A. Mozart'ın Sonat KV 310 ve La Minör, R. Schumann'ın Viyana Karnavalı Op. 26 yapıtını seslendirecek.

Biletler satışta.