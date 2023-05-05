Melih Cevdet Anday'ın şiirleri sanatseverler ile buluşturulacak

Yayınlanma: 05.05.2023 - 13:39

Güncelleme: 05.05.2023 - 13:39

Edebiyatımızın usta şair ve hikayecisi Melih Cevdet Anday'ın şiirleri sanatseverler ile buluşturulacağı şiir dinletisi 8 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

“Ah Yalnızlığın Gömük Kapıları” başlıklı dinleti ücretsiz olarak izleyicileri ile buluşturulacak.

İnsanın doğa karşısındaki sorunlarını, zaman kavramını ve mitolojik konuları ele aldığı, Anday’ın lirik, düşünsel-felsefî şiirleri, Ah Yalnızlığın Gömük Kapıları başlıklı dinletide simgesel-soyutlamacı bir dekorda müzik eşliğinde sunulacak.

Metnini Atilla Birkiy'nin hazırladığı gösterinin müzik direktörlüğünü Serdar Yalçın yapıyor. Mehmet Birkiye’nin ise sahneye hazırladığı dinletilerde hikâyeleri Tilbe Saran hazırlıyor. Eserleri Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek; Seda Subaşı, Ceren Gürkan, Verda Gül ve Şemsa İdil Ural ise müzikle eşlik edecek.

Ücretsiz dinletiler, 20.30’da, İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleştirilecek. Sanatseverler dinleti öncesinden rezervasyon yaptırabilecek.