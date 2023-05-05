Melih Cevdet Anday'ın şiirleri sanatseverler ile buluşturulacak
8 Mayıs Pazartesi Melih Cevdet Anday şiirlerinden oluşan “Ah Yalnızlığın Gömük Kapıları” başlıklı dinleti ücretsiz olarak izleyicileri ile buluşacak.
Edebiyatımızın usta şair ve hikayecisi Melih Cevdet Anday'ın şiirleri sanatseverler ile buluşturulacağı şiir dinletisi 8 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
“Ah Yalnızlığın Gömük Kapıları” başlıklı dinleti ücretsiz olarak izleyicileri ile buluşturulacak.
İnsanın doğa karşısındaki sorunlarını, zaman kavramını ve mitolojik konuları ele aldığı, Anday’ın lirik, düşünsel-felsefî şiirleri, Ah Yalnızlığın Gömük Kapıları başlıklı dinletide simgesel-soyutlamacı bir dekorda müzik eşliğinde sunulacak.
Metnini Atilla Birkiy'nin hazırladığı gösterinin müzik direktörlüğünü Serdar Yalçın yapıyor. Mehmet Birkiye’nin ise sahneye hazırladığı dinletilerde hikâyeleri Tilbe Saran hazırlıyor. Eserleri Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek; Seda Subaşı, Ceren Gürkan, Verda Gül ve Şemsa İdil Ural ise müzikle eşlik edecek.
Ücretsiz dinletiler, 20.30’da, İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleştirilecek. Sanatseverler dinleti öncesinden rezervasyon yaptırabilecek.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhur'un adayından şoke eden sözler: Tahrikte son nokta
- Türkiye’yi temsil eden ismin şiddet sicili
- İlçe Seçim Kurulu'ndan Erdoğan kararı
- 'Paniğe kapıldılar'
- HÜDA PAR yöneticisi Trabzonluları hedef aldı
- MHP'li isim uyuşturucuyla yakalandı
- CHP'li Özkoç'tan İnce'ye 'Davuoğlu' ve 'Babacan' yanıtı
- AKP'li adaydan MHP'ye olay sözler
- Sağduyu çağrısı yapan Bahçeli Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Soylu'nun iddiası yargıya taşınıyor