Hafızalarda kalan yönetmen: Memduh Ün'ün Türk sinemasına sayısız katkısı...
Memduh Ün, Türk sinemasının unutulmaz yönetmenlerinden biri. Onun eserleri sadece beyaz perdeye değil, izleyenlerin kalplerine de dokundu, duygusal derinlikleri işledi ve iz bıraktı. İşte, bu büyük isim ve sanatında iz bırakan başarıları...
Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Memduh Ün, sinema dünyasına kazandırdığı başarılı yapımlar ve oyunculuk kariyeriyle hafızalarda yer etti. Peki, Memduh Ün kimdir? İşte ayrıntılar...
MEMDUH ÜN KİMDİR?
Yeşilçam'ın önde gelen yönetmenlerinden biri olan Memduh Ün, 14 Mart 1920 tarihinde İstanbul Kasımpaşa'da dünyaya geldi. Babası polis Mustafa Ün ve annesi deniz yüzbaşısının kızı olan Makbule Ün'ün çocuğu olarak hayata başlayan Ün, Türk sinemasının önemli birçok yapıtına imza atmış ve unutulmaz eserlerin yaratıcısı oldu.
Memduh Ün, eğitim hayatına Vefa Lisesi'nde başladı. 1938'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine kaydoldu, ancak futbola olan ilgisi nedeniyle okulu yarıda bıraktı. Futbol kariyerine Beşiktaş'ta başlayan Memduh Ün, Ankara Demirspor ve diğer takımlarda da futbol oynadı. 1946'da askerliğini tamamladıktan sonra İstanbulspor ve İETT futbol takımlarında antrenmanlara katıldı. Aynı dönemde kamu kurumlarında memurluk yaptı. Ancak, sinemaya olan ilgisi hayatının dönüm noktasını oluşturdu.
MEMDUH ÜN'ÜN SİNEMA KARİYERİ NASIL BAŞLADI?
1947'de Memduh Ün, yapımcı Hürrem Erman'ın teklifiyle "Damga" adlı filmde oyunculuk kariyerine adım attı. Ardından, kariyerinin başlangıcını müjdeleyen bir dönemi daha simgeleyen "Karadeniz Postası" adlı filmle tanınmaya başladı. Yapımcılıkla ilgili deneyimler kazandıktan sonra Memduh Ün, 1954'te yönetmenlik kariyerine adım attı.
Sinema kariyerinde önemli bir dönüm noktası, 1958 yılında yönettiği "Üç Arkadaş" filmi oldu. Bu film, Türk sinemasının en önemli eserlerinden biri olarak kabul edildi ve Memduh Ün'ün yeteneklerini tüm dünyaya gösterdi. Ün, bu dönemden itibaren sinema dünyasında kalıcı bir yer edindi.
YEŞİLÇAM'DA ÇOCUK YILDIZLAR DÖNEMİ...
Duygusal ve melodram türündeki filmlerle tanınan Memduh Ün, 1960'ta Türk sinemasında çocuk yıldızlar dönemini başlattı. "Ayşecik" filmi, bu dönemin başlangıcını simgeledi ve Türk sinemasının unutulmazları arasına çocuk yıldızları kazandırdı. Ayrıca, usta yönetmen "Ateşten Damla" (1960) gibi yapımlarla Türk sinemasında iz bıraktı.
MEMDUH ÜN HANGİ FİLMLERDE YER ALDI?
Kariyeri boyunca Memduh Ün, "Sinema Bir Mucizedir", "Düş Gezginleri", "Gün Ortasında Karanlık", "Vazife Uğruna", "Garip", "Çarıklı Milyoner", "Zübük", "Orta Direk Şaban", "Bekçiler Kralı", "Yıkılmayan Adam", "İnsanlar Yaşadıkça", "Kırık Hayatlar", "Yetim Ömer", "Karadeniz Postası", "Damga" ve birçok unutulmaz filmde rol aldı.
MEMDUH ÜN HANGİ FİLMLERİ YÖNETTİ?
Aynı zamanda yönetmen olarak da 72 filmi yöneten Memduh Ün, "Kırık Çanaklar" (1960), "Namusum İçin" (1961) ve "Kanlı Nigar" (1965) gibi yapımlarla dikkatleri üzerine çekti. İşte yönetmenliğini üstlendiği yapımlar:
Öp Babanın Elini
Yetim Yavrular
Kahpe Dünya
Zeynep'ın İntikamı
Gönülden Yaralılar
Ana Hasreti
Toprak Ana
Yetim Ömer
Bir Serseri
Zeynebin Aşkı - Güllü Fatma
Çoban Kızı
Sokak Çocuğu
Üç Arkadaş
Ayşe'nin Çilesi
Murada Ereceğiz
Mahallenin Sevgilisi
Ateşten Damla
Ayşecik
Ölüm Peşimizde
Kırık Çanaklar
Avare Mustafa
Güneş Doğmasın
Boş Yuva
Belalı Torun
Akasyalar Açarken
Kısmetin En Güzeli
Üç Tekerlekli Bisiklet
Bire On Vardı
Çapkın Kız
Yavaş Gel Güzelim
Halk Çocuğu
Kanun Karşısında
Öp Annemin Elini
Ağaçlar Ayakta Ölür
Dağ Başını Duman Almış
Kırk Küçük Anne
Yıldız Tepe
Namusum İçin
Aslan Pençesi
Fakir Çocuklar
Vahşi Sevda
Altın Çocuk
Aslan Yürekli Kabadayı
Yaprak Dökümü
Zilli Nazife
Son Gece
İlk ve Son
Vuruldum Bir Kıza
İnsanlar Yaşadıkça
Büyük Yemin
Kara Peçe
Üç Arkadaş
Murat İle Nazlı
Para
Sezercik Aslan Parçası
Ağrı Dağı Efsanesi
Cellat
Kadınım
Bir Tanem
Cevriyem
Devlet Kuşu
Kanlı Nigar
Kaçak
Gülsüm Ana
Postacı
Garip
Oğlum Oğlum
Gönül Dostları
Bütün Kapılar Kapalıydı
Gün Ortasında Karanlık
Zıkkımın Kökü
Yer Çekimli Aşklar
Ona Sevdiğimi Söyle
Sinema Bir Mucizedir
MEMDUH ÜN NE ZAMAN ÖLDÜ?
Memduh Ün'ün Türk sinemasına ve toplumuna katkıları takdir edilen bir yönetmen olarak devam etti. 16 Ekim 2015 tarihinde, 95 yaşındayken Bodrum'da aramızdan ayrıldı. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olarak anılan Memduh Ün, sinema dünyasında bıraktığı mirasla her zaman hatırlanmaya devam edecek.
Memduh Ün'ün başarıları ve unutulmaz yapıtları, Türk sinemasının en önemli dönemlerinden birine damgasını vurdu ve bu büyük sanatçının anısını daima canlı tutacak.
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