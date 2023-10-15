Hafızalarda kalan yönetmen: Memduh Ün'ün Türk sinemasına sayısız katkısı...

Yayınlanma: 15.10.2023 - 18:17

Güncelleme: 15.10.2023 - 18:17

Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Memduh Ün, sinema dünyasına kazandırdığı başarılı yapımlar ve oyunculuk kariyeriyle hafızalarda yer etti. Peki, Memduh Ün kimdir? İşte ayrıntılar...

MEMDUH ÜN KİMDİR?

Yeşilçam'ın önde gelen yönetmenlerinden biri olan Memduh Ün, 14 Mart 1920 tarihinde İstanbul Kasımpaşa'da dünyaya geldi. Babası polis Mustafa Ün ve annesi deniz yüzbaşısının kızı olan Makbule Ün'ün çocuğu olarak hayata başlayan Ün, Türk sinemasının önemli birçok yapıtına imza atmış ve unutulmaz eserlerin yaratıcısı oldu.

Memduh Ün, eğitim hayatına Vefa Lisesi'nde başladı. 1938'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine kaydoldu, ancak futbola olan ilgisi nedeniyle okulu yarıda bıraktı. Futbol kariyerine Beşiktaş'ta başlayan Memduh Ün, Ankara Demirspor ve diğer takımlarda da futbol oynadı. 1946'da askerliğini tamamladıktan sonra İstanbulspor ve İETT futbol takımlarında antrenmanlara katıldı. Aynı dönemde kamu kurumlarında memurluk yaptı. Ancak, sinemaya olan ilgisi hayatının dönüm noktasını oluşturdu.

MEMDUH ÜN'ÜN SİNEMA KARİYERİ NASIL BAŞLADI?

1947'de Memduh Ün, yapımcı Hürrem Erman'ın teklifiyle "Damga" adlı filmde oyunculuk kariyerine adım attı. Ardından, kariyerinin başlangıcını müjdeleyen bir dönemi daha simgeleyen "Karadeniz Postası" adlı filmle tanınmaya başladı. Yapımcılıkla ilgili deneyimler kazandıktan sonra Memduh Ün, 1954'te yönetmenlik kariyerine adım attı.

Sinema kariyerinde önemli bir dönüm noktası, 1958 yılında yönettiği "Üç Arkadaş" filmi oldu. Bu film, Türk sinemasının en önemli eserlerinden biri olarak kabul edildi ve Memduh Ün'ün yeteneklerini tüm dünyaya gösterdi. Ün, bu dönemden itibaren sinema dünyasında kalıcı bir yer edindi.

YEŞİLÇAM'DA ÇOCUK YILDIZLAR DÖNEMİ...

Duygusal ve melodram türündeki filmlerle tanınan Memduh Ün, 1960'ta Türk sinemasında çocuk yıldızlar dönemini başlattı. "Ayşecik" filmi, bu dönemin başlangıcını simgeledi ve Türk sinemasının unutulmazları arasına çocuk yıldızları kazandırdı. Ayrıca, usta yönetmen "Ateşten Damla" (1960) gibi yapımlarla Türk sinemasında iz bıraktı.

MEMDUH ÜN HANGİ FİLMLERDE YER ALDI?

Kariyeri boyunca Memduh Ün, "Sinema Bir Mucizedir", "Düş Gezginleri", "Gün Ortasında Karanlık", "Vazife Uğruna", "Garip", "Çarıklı Milyoner", "Zübük", "Orta Direk Şaban", "Bekçiler Kralı", "Yıkılmayan Adam", "İnsanlar Yaşadıkça", "Kırık Hayatlar", "Yetim Ömer", "Karadeniz Postası", "Damga" ve birçok unutulmaz filmde rol aldı.

MEMDUH ÜN HANGİ FİLMLERİ YÖNETTİ?

Aynı zamanda yönetmen olarak da 72 filmi yöneten Memduh Ün, "Kırık Çanaklar" (1960), "Namusum İçin" (1961) ve "Kanlı Nigar" (1965) gibi yapımlarla dikkatleri üzerine çekti. İşte yönetmenliğini üstlendiği yapımlar:

Öp Babanın Elini

Yetim Yavrular

Kahpe Dünya

Zeynep'ın İntikamı

Gönülden Yaralılar

Ana Hasreti

Toprak Ana

Yetim Ömer

Bir Serseri

Zeynebin Aşkı - Güllü Fatma

Çoban Kızı

Sokak Çocuğu

Üç Arkadaş

Ayşe'nin Çilesi

Murada Ereceğiz

Mahallenin Sevgilisi

Ateşten Damla

Ayşecik

Ölüm Peşimizde

Kırık Çanaklar

Avare Mustafa

Güneş Doğmasın

Boş Yuva

Belalı Torun

Akasyalar Açarken

Kısmetin En Güzeli

Üç Tekerlekli Bisiklet

Bire On Vardı

Çapkın Kız

Yavaş Gel Güzelim

Halk Çocuğu

Kanun Karşısında

Öp Annemin Elini

Ağaçlar Ayakta Ölür

Dağ Başını Duman Almış

Kırk Küçük Anne

Yıldız Tepe

Namusum İçin

Aslan Pençesi

Fakir Çocuklar

Vahşi Sevda

Altın Çocuk

Aslan Yürekli Kabadayı

Yaprak Dökümü

Zilli Nazife

Son Gece

İlk ve Son

Vuruldum Bir Kıza

İnsanlar Yaşadıkça

Büyük Yemin

Kara Peçe

Üç Arkadaş

Murat İle Nazlı

Para

Sezercik Aslan Parçası

Ağrı Dağı Efsanesi

Cellat

Kadınım

Bir Tanem

Cevriyem

Devlet Kuşu

Kanlı Nigar

Kaçak

Gülsüm Ana

Postacı

Garip

Oğlum Oğlum

Gönül Dostları

Bütün Kapılar Kapalıydı

Gün Ortasında Karanlık

Zıkkımın Kökü

Yer Çekimli Aşklar

Ona Sevdiğimi Söyle

Sinema Bir Mucizedir

MEMDUH ÜN NE ZAMAN ÖLDÜ?

Memduh Ün'ün Türk sinemasına ve toplumuna katkıları takdir edilen bir yönetmen olarak devam etti. 16 Ekim 2015 tarihinde, 95 yaşındayken Bodrum'da aramızdan ayrıldı. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olarak anılan Memduh Ün, sinema dünyasında bıraktığı mirasla her zaman hatırlanmaya devam edecek.

Memduh Ün'ün başarıları ve unutulmaz yapıtları, Türk sinemasının en önemli dönemlerinden birine damgasını vurdu ve bu büyük sanatçının anısını daima canlı tutacak.