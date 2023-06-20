Cahit Külebi kimdir? Cahit Külebi'nin hayatı...

Türk şiirinde yenileşme hareketinin öncülerinden biri olarak kabul edilen Cahit Külebi'nin yaşamını yitirmesinin üzerinden 26 yıl geçti.

CAHİT KÜLEBİ KİMDİR?

Mahmut Cahit Erencan; halk şiirinden, türkülerden yararlanarak çağdaş bir şiir oluşturdu, konu olarak yurt, insan ve doğa sevgisini işledi. Şiirlerinde tema olarak çocukluğunun ve gençlik yıllarının geçtiği yörelerden izlenimlerini yansıttı. İlk şiirlerini 1938'de Gençlik dergisinde yayımlandı. Daha sonra Varlık dergisinde yayımlanan şiirlerinde de aynı imzayı kullandı. 1950-1954 arasında Sokak, İnsan, Türk Dili, Yaratış, Kültür Dünyası gibi dergilerde çıkan şiirleriyle ünlendi.

CAHİT KÜLEBİ'NİN HAYATI

20 Aralık 1917'de Tokat'ın Zile ilçesinde doğdu. Şairin ailesi soyadı kanunuyla "Erencan" soyadını alırken, usta edebiyatçı yazı ve şiirlerinde sülalesinin "Gulebi" olan adını "Külebi" olarak kullandı. Öğretmen okulundayken Reşit Rahmeti Arat desteğiyle Almanya'ya ve Fransa'ya gidip dil eğitimleri aldı. Öğretmen okulundayken Behçet Necatigil ile aynı sınıfta okumuşlardır.