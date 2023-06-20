Cahit Külebi kimdir? Cahit Külebi'nin hayatı...
Türk şiirinde yenileşme hareketinin öncülerinden biri olarak kabul edilen Cahit Külebi'nin yaşamını yitirmesinin üzerinden 26 yıl geçti.
CAHİT KÜLEBİ KİMDİR?
Mahmut Cahit Erencan; halk şiirinden, türkülerden yararlanarak çağdaş bir şiir oluşturdu, konu olarak yurt, insan ve doğa sevgisini işledi. Şiirlerinde tema olarak çocukluğunun ve gençlik yıllarının geçtiği yörelerden izlenimlerini yansıttı. İlk şiirlerini 1938'de Gençlik dergisinde yayımlandı. Daha sonra Varlık dergisinde yayımlanan şiirlerinde de aynı imzayı kullandı. 1950-1954 arasında Sokak, İnsan, Türk Dili, Yaratış, Kültür Dünyası gibi dergilerde çıkan şiirleriyle ünlendi.
CAHİT KÜLEBİ'NİN HAYATI
20 Aralık 1917'de Tokat'ın Zile ilçesinde doğdu. Şairin ailesi soyadı kanunuyla "Erencan" soyadını alırken, usta edebiyatçı yazı ve şiirlerinde sülalesinin "Gulebi" olan adını "Külebi" olarak kullandı. Öğretmen okulundayken Reşit Rahmeti Arat desteğiyle Almanya'ya ve Fransa'ya gidip dil eğitimleri aldı. Öğretmen okulundayken Behçet Necatigil ile aynı sınıfta okumuşlardır.
CAHİT KÜLEBİ'NİN ŞİİRLERİ NELERDİR?
Atatürk Kurtuluş Savaşında
Yeşeren Otlar
Süt
Şiirler
Türk Mavisi
Sıkıntı ve Umut
Yangın
Bütün Şiirleri
Güz Türküleri
Bütün Şiirleri
Güzel Yurdum
Zerdali ağacı
Rüzgâr
Kamyonlar Kavun Taşır
Biz Biliriz Bizim İşlerimizi
Herkesin Bir Derdi Var
Ekin'in Göz Yaşları
Sana Borçluyuz
Alacakaranlıkta
Çürüyen Otlar
Özgürlük
Uçak Yolculuğu
"FAHRİ DOKTOR" CAHİT KÜLEBİ
Külebi'nin Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen yazdığı "Atatürk Kurtuluş Savaşında" şiiri, besteci Nevit Kodallı tarafından "Atatürk Oratoryosu" olarak bestelendi. Vefatından kısa bir süre önce Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosu tarafından "Fahri Doktor" unvanı verilen şair yazı ve şiirlerine ilişkin yaptığı bir açıklamada, "Anadolu'nun türküsünü ilk kez başkalarından ayrı bir biçimde söyledim. Gerçekleri anlattım. Gücüm yettiğince de içine şiir katabildiğim için, bu tutumumu beğenmeyen art düşüncelilere, küçümseyicilere rastlamadım. Bugün 20 yaşında yazdığım şiirler bile güncelliğini tüketmiyorsa, elbette başka niteliklerinin yanı sıra, bu sürekli gerçeğin kalıcılığından güç alıyorlar." sözlerini kullanmıştı.
Çocukluk ve gençliğinin geçtiği Niksar, Tokat ve Sivas izlenimlerine de eserlerinde yer veren Külebi'nin kitapları 20'ye yakın dile çevrildi.
CAHİT KÜLEBİ NEDEN ÖLDÜ?
Cahit Külebi, kalp ve böbrek yetmezliği ve kronik akciğer rahatsızlığı nedeniyle 28 Mart 1997'de yoğun bakıma alındı. 20 Haziran 1997'de Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında yaşamını yitirdi. Ankara'da toprağa verilen şairin naaşı 2010 yılında ailesinin istediği üzerine Niksar'a taşınarak şair Erzurumlu Emrah Türbesi'nin yanına defnedildi.
CAHİT KÜLEBİ'NİN ÖDÜLLERİ NELERDİR?
Türk Dil Kurumu Sanat Ödülü (Yeşeren Otlar)
Yeditepe Şiir Ödülü (Yangın)
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü
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