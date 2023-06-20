Cahit Külebi kimdir? Cahit Külebi'nin hayatı...

cumhuriyet.com.tr
20 Haziran 2023 Salı, 10:53
<p>Türk şiirinde yenileşme hareketinin öncülerinden biri olarak kabul edilen Cahit Külebi'nin yaşamını yitirmesinin üzerinden 26 yıl geçti.</p> <p>CAHİT KÜLEBİ KİMDİR?</p> <p><strong>Mahmut Cahit Erencan</strong>; halk şiirinden, türkülerden yararlanarak çağdaş bir şiir oluşturdu, konu olarak yurt, insan ve doğa sevgisini işledi. Şiirlerinde tema olarak çocukluğunun ve gençlik yıllarının geçtiği yörelerden izlenimlerini yansıttı. İlk şiirlerini 1938'de Gençlik dergisinde yayımlandı. Daha sonra <strong>Varlık</strong> dergisinde yayımlanan şiirlerinde de aynı imzayı kullandı. 1950-1954 arasında <strong>Sokak, İnsan, Türk Dili, Yaratış, Kültür Dünyası</strong> gibi dergilerde çıkan şiirleriyle ünlendi.</p> <p>CAHİT KÜLEBİ'NİN HAYATI</p> <p>20 Aralık 1917'de <strong>Tokat</strong>'ın <strong>Zile</strong> ilçesinde doğdu. Şairin ailesi soyadı kanunuyla "<strong>Erencan</strong>" soyadını alırken, usta edebiyatçı yazı ve şiirlerinde sülalesinin "Gulebi" olan adını "Külebi" olarak kullandı. Öğretmen okulundayken <strong>Reşit Rahmeti Arat</strong> desteğiyle Almanya'ya ve Fransa'ya gidip dil eğitimleri aldı. Öğretmen okulundayken <strong>Behçet Necatigil</strong> ile aynı sınıfta okumuşlardır. </p>

Türk şiirinde yenileşme hareketinin öncülerinden biri olarak kabul edilen Cahit Külebi'nin yaşamını yitirmesinin üzerinden 26 yıl geçti.

CAHİT KÜLEBİ KİMDİR?

Mahmut Cahit Erencan; halk şiirinden, türkülerden yararlanarak çağdaş bir şiir oluşturdu, konu olarak yurt, insan ve doğa sevgisini işledi. Şiirlerinde tema olarak çocukluğunun ve gençlik yıllarının geçtiği yörelerden izlenimlerini yansıttı. İlk şiirlerini 1938'de Gençlik dergisinde yayımlandı. Daha sonra Varlık dergisinde yayımlanan şiirlerinde de aynı imzayı kullandı. 1950-1954 arasında Sokak, İnsan, Türk Dili, Yaratış, Kültür Dünyası gibi dergilerde çıkan şiirleriyle ünlendi.

CAHİT KÜLEBİ'NİN HAYATI

20 Aralık 1917'de Tokat'ın Zile ilçesinde doğdu. Şairin ailesi soyadı kanunuyla "Erencan" soyadını alırken, usta edebiyatçı yazı ve şiirlerinde sülalesinin "Gulebi" olan adını "Külebi" olarak kullandı. Öğretmen okulundayken Reşit Rahmeti Arat desteğiyle Almanya'ya ve Fransa'ya gidip dil eğitimleri aldı. Öğretmen okulundayken Behçet Necatigil ile aynı sınıfta okumuşlardır. 

<p>CAHİT KÜLEBİ'NİN ŞİİRLERİ NELERDİR?</p> <p>Atatürk Kurtuluş Savaşında</p> <p>Yeşeren Otlar </p> <p>Süt </p> <p>Şiirler </p> <p>Türk Mavisi </p> <p>Sıkıntı ve Umut </p> <p>Yangın </p> <p>Bütün Şiirleri </p> <p>Güz Türküleri </p> <p>Bütün Şiirleri </p> <p>Güzel Yurdum </p> <p>Zerdali ağacı</p> <p>Rüzgâr </p> <p>Kamyonlar Kavun Taşır</p> <p>Biz Biliriz Bizim İşlerimizi</p> <p>Herkesin Bir Derdi Var</p> <p>Ekin'in Göz Yaşları</p> <p>Sana Borçluyuz</p> <p>Alacakaranlıkta</p> <p>Çürüyen Otlar</p> <p>Özgürlük</p> <p>Uçak Yolculuğu</p>

CAHİT KÜLEBİ'NİN ŞİİRLERİ NELERDİR?

Atatürk Kurtuluş Savaşında

Yeşeren Otlar 

Süt 

Şiirler 

Türk Mavisi 

Sıkıntı ve Umut 

Yangın 

Bütün Şiirleri 

Güz Türküleri 

Bütün Şiirleri 

Güzel Yurdum 

Zerdali ağacı

Rüzgâr 

Kamyonlar Kavun Taşır

Biz Biliriz Bizim İşlerimizi

Herkesin Bir Derdi Var

Ekin'in Göz Yaşları

Sana Borçluyuz

Alacakaranlıkta

Çürüyen Otlar

Özgürlük

Uçak Yolculuğu

<p>"FAHRİ DOKTOR" CAHİT KÜLEBİ </p> <p>Külebi'nin Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen yazdığı "<strong>Atatürk Kurtuluş Savaşında</strong>" şiiri, besteci <strong>Nevit Kodallı</strong> tarafından "<strong>Atatürk Oratoryosu</strong>" olarak bestelendi. Vefatından kısa bir süre önce <strong>Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosu</strong> tarafından "<strong>Fahri Doktor</strong>" unvanı verilen şair yazı ve şiirlerine ilişkin yaptığı bir açıklamada, "<em>Anadolu'nun türküsünü ilk kez başkalarından ayrı bir biçimde söyledim. Gerçekleri anlattım. Gücüm yettiğince de içine şiir katabildiğim için, bu tutumumu beğenmeyen art düşüncelilere, küçümseyicilere rastlamadım. Bugün 20 yaşında yazdığım şiirler bile güncelliğini tüketmiyorsa, elbette başka niteliklerinin yanı sıra, bu sürekli gerçeğin kalıcılığından güç alıyorlar.</em>" sözlerini kullanmıştı. </p> <p>Çocukluk ve gençliğinin geçtiği Niksar, Tokat ve Sivas izlenimlerine de eserlerinde yer veren Külebi'nin kitapları 20'ye yakın dile çevrildi.</p>

"FAHRİ DOKTOR" CAHİT KÜLEBİ 

Külebi'nin Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen yazdığı "Atatürk Kurtuluş Savaşında" şiiri, besteci Nevit Kodallı tarafından "Atatürk Oratoryosu" olarak bestelendi. Vefatından kısa bir süre önce Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosu tarafından "Fahri Doktor" unvanı verilen şair yazı ve şiirlerine ilişkin yaptığı bir açıklamada, "Anadolu'nun türküsünü ilk kez başkalarından ayrı bir biçimde söyledim. Gerçekleri anlattım. Gücüm yettiğince de içine şiir katabildiğim için, bu tutumumu beğenmeyen art düşüncelilere, küçümseyicilere rastlamadım. Bugün 20 yaşında yazdığım şiirler bile güncelliğini tüketmiyorsa, elbette başka niteliklerinin yanı sıra, bu sürekli gerçeğin kalıcılığından güç alıyorlar." sözlerini kullanmıştı. 

Çocukluk ve gençliğinin geçtiği Niksar, Tokat ve Sivas izlenimlerine de eserlerinde yer veren Külebi'nin kitapları 20'ye yakın dile çevrildi.

<p>CAHİT KÜLEBİ NEDEN ÖLDÜ?</p> <p>Cahit Külebi, kalp ve böbrek yetmezliği ve kronik akciğer rahatsızlığı nedeniyle 28 Mart 1997'de yoğun bakıma alındı. 20 Haziran 1997'de Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında yaşamını yitirdi. Ankara'da toprağa verilen şairin naaşı 2010 yılında ailesinin istediği üzerine <strong>Niksar'</strong>a taşınarak şair <strong>Erzurumlu Emrah Türbesi</strong>'nin yanına defnedildi.</p> <p>CAHİT KÜLEBİ'NİN ÖDÜLLERİ NELERDİR?</p> <p>Türk Dil Kurumu Sanat Ödülü (Yeşeren Otlar)</p> <p>Yeditepe Şiir Ödülü (Yangın)</p> <p>Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü</p>

CAHİT KÜLEBİ NEDEN ÖLDÜ?

Cahit Külebi, kalp ve böbrek yetmezliği ve kronik akciğer rahatsızlığı nedeniyle 28 Mart 1997'de yoğun bakıma alındı. 20 Haziran 1997'de Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında yaşamını yitirdi. Ankara'da toprağa verilen şairin naaşı 2010 yılında ailesinin istediği üzerine Niksar'a taşınarak şair Erzurumlu Emrah Türbesi'nin yanına defnedildi.

CAHİT KÜLEBİ'NİN ÖDÜLLERİ NELERDİR?

Türk Dil Kurumu Sanat Ödülü (Yeşeren Otlar)

Yeditepe Şiir Ödülü (Yangın)

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü

Cahit Külebi Edebiyat Şair

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