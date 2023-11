'Merry Little Batman' animasyonu için Prime Video'dan ilk fragman!

Yayınlanma: 15.11.2023 - 21:43

Güncelleme: 15.11.2023 - 21:43

Prime Video'nun özel yılbaşı animasyonu "Merry Little Batman" için ilk fragman yayımlandı. Joker, Gotham City'de Noel'i çalmayı planlarken, film Bruce ve Damian Wayne'in baba-oğul bağlarını güçlendirdikleri eğlenceli bir aile aksiyon komedisini vaat ediyor.

8 Aralık 2023'te Prime Video'da yayımlanacak olan "Merry Little Batman", Damian Wayne'in Noel arifesinde yalnız kalması ve dolandırıcılardan şehri korumak için "Küçük Batman"e dönüşmesini konu alıyor. Warner Bros Animation tarafından üretilen film, Mike Roth'un yönetmenliğinde ve Morgan Evans ile Jase Ricci'nin senaryosuyla hayata geçiriliyor. Seslendirme kadrosunda Yonas Kibreab, Luke Wilson, James Cromwell ve David Hornsby gibi isimler yer alıyor.

Prime Video, "Merry Little Batman" ile birlikte bir dizi animasyon Batman projesine imza atmış durumda. Yayın platformu, Batman: The Animated Series'i anımsatan yeni bir dizi olan "Batman: Caped Crusader"ın yanı sıra, Merry Little Batman'in devamı niteliğindeki "Bat-Family" adlı bir animasyon dizisini de sipariş etti. Bu projelerle birlikte Batman hayranları, Kara Şövalye'nin çeşitli yorumlarını ve maceralarını Prime Video üzerinden izleyebilecekler.