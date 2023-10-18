Spider-Man'ın animasyon filmi Netflix'e geliyor

Yayınlanma: 18.10.2023 - 12:14

Güncelleme: 18.10.2023 - 12:14

Columbia Pictures ve Sony Pictures Animation tarafından üretilen "Spider-Man: Across the Spider-Verse" adlı film, ABD'de 31 Ekim 2023'te resmi olarak Netflix platformuna eklenecek. Duyuru Netflix tarafından X (Eski adıyla Twitter) üzerinden yapıldı.

Film 2018 yılında sinemaya giren "Spider-Man: Into The Spider-Verse"ün devamı niteliğinde. İki filmde son zamanlarda en çok sevilen süper kahraman yapımları arasına girdi. Serinin ikinci filmi 2 Haziran 2023 tarihinde vizyona girerek dünya çapında 690 milyon dolar (mevcut kur ile 19 milyar 326 milyon 872 bin TL) hasılat elde etti.

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?



Film, Miles Morales ve Gwen karakterinin çoklu evrende yaşadıkları maceraları anlatıyor. Filmde farklı evrenlerde bulunan Spider-Man karakterleri de yer alıyor. Ayrıca film çizim tarzı ile de dikkat çekiyor.