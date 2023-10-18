Spider-Man'ın animasyon filmi Netflix'e geliyor
Marvel'ın sevilen karakteri Spider-Man'ın son zamanlarda oldukça sevilen animasyon serisinin son filminin 31 Ekim tarihinde Netflix'e ekleneceği açıklandı.
Columbia Pictures ve Sony Pictures Animation tarafından üretilen "Spider-Man: Across the Spider-Verse" adlı film, ABD'de 31 Ekim 2023'te resmi olarak Netflix platformuna eklenecek. Duyuru Netflix tarafından X (Eski adıyla Twitter) üzerinden yapıldı.
Film 2018 yılında sinemaya giren "Spider-Man: Into The Spider-Verse"ün devamı niteliğinde. İki filmde son zamanlarda en çok sevilen süper kahraman yapımları arasına girdi. Serinin ikinci filmi 2 Haziran 2023 tarihinde vizyona girerek dünya çapında 690 milyon dolar (mevcut kur ile 19 milyar 326 milyon 872 bin TL) hasılat elde etti.
SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Film, Miles Morales ve Gwen karakterinin çoklu evrende yaşadıkları maceraları anlatıyor. Filmde farklı evrenlerde bulunan Spider-Man karakterleri de yer alıyor. Ayrıca film çizim tarzı ile de dikkat çekiyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Avrupa devi şartları gevşetti
- 'Türkiye'yi derhal terk edin!'
- Gazze'de hastaneye kanlı saldırı!
- FOX TV reytinglerde çakılan dizinin fişini çekti
- Satış rekortmeni model artık elektrikli
- Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti
- 'Benekli Ayhan' sessizliğini bozdu
- 'Bu vatana ihanettir'
- 'Öndeyiz, kazanacağımız görülüyor'
- İmamların karıştığı dolandırıcılık