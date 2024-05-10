Mersin Devlet Opera ve Balesi, sanatseverlerle 'Evita' müzikalini buluşturacak

Yayınlanma: 10.05.2024 - 21:49

Güncelleme: 10.05.2024 - 21:49

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), ünlü müzikal "Evita"yı sahneleyerek sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. MDOB'un duyurusuna göre, 28 Mart'ta prömiyeri gerçekleştirilen müzikal, 14 Mayıs Salı günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde yeniden seyircilerle buluşacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Caner Akın'ın yöneteceği eserin orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen ve Orkhan Hashimov üstlenecek. Dekor Özlem Topuz, kostüm Olcay Engin Kaymaz, koreografi Emre Karaca ve ışık tasarımı Tarı Deniz'e ait olacak. Müzikalin koro şefliğini ise Anıl Aydın yapacak.