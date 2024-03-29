Mersin Devlet Opera ve Balesi'nden 'Evita Müzikali'nin prömiyeri gerçekleşti
Mersin Devlet Opera ve Balesi Evita Müzikali'ni Mersin Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşturdu.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Tim Rice'ın librettosu ve Andrew Lloyd Webber'in müzikleriyle hazırlanan "Evita Müzikali"nin prömiyerini gerçekleştirdi. Müzikal, Mersin Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluştu.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Caner Akın'ın yönetmenliğini üstlendiği müzikalin orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen ve Orkhan Hashimov yaparken, koro şefliğini Anıl Aydın üstlendi. Eserin dekor tasarımı Özlem Topuz, kostüm tasarımı Olcay Engin Kaymaz ve koreograf tasarımı Emre Karaca tarafından yapıldı.
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