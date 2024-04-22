Mersin Devlet Opera ve Balesi'nden özel 23 Nisan konseri

Yayınlanma: 22.04.2024 - 21:46

Güncelleme: 22.04.2024 - 21:46

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında özel bir konser düzenliyor.

Salı günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleşecek olan konserin orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen yapacak.

MDOB'un çocuk korosu şefleri Reyhan Bezdüz, Süheda Sirel, Ayşe Özge Timuçin, Nezahat Göztepe ve Cansu Daloğlu'nun yöneteceği konserde, MDOB orkestrası da sahne alacak.

Ayrıca, MDOB'un yanı sıra Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Özel Yetenek", Adana Çukurova Senfoni Orkestrası Filarmoni Derneği, Hatay Sümerler Ortaokulu, Hatay Aknehir-Gümüşgöze, Defne ve Tarsus çocuk koroları da konserde yer alacak.