Mersin Devlet Opera ve Balesi'nden özel 23 Nisan konseri
Mersin Devlet Opera ve Balesi, 23 Nisan'a özel bir konserle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayacak.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında özel bir konser düzenliyor.
Salı günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleşecek olan konserin orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen yapacak.
MDOB'un çocuk korosu şefleri Reyhan Bezdüz, Süheda Sirel, Ayşe Özge Timuçin, Nezahat Göztepe ve Cansu Daloğlu'nun yöneteceği konserde, MDOB orkestrası da sahne alacak.
Ayrıca, MDOB'un yanı sıra Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Özel Yetenek", Adana Çukurova Senfoni Orkestrası Filarmoni Derneği, Hatay Sümerler Ortaokulu, Hatay Aknehir-Gümüşgöze, Defne ve Tarsus çocuk koroları da konserde yer alacak.
23 Nisan haberleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haberleri Çocuk haberleri Çocuk bayramı haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Böyle giderlerse…’
- Bahçeli, Bakan Mehmet Şimşek'i hedef aldı
- Emniyet müdürü kalp krizinden öldü!
- THY yöneticilerinin son maaşlarını açıkladı
- ‘3 bakan haricinde…’
- CEO’su istifa etti!
- Rıdvan Dilmen'den Mauro Icardi sözleri!
- Seçimde kaybeden Hakan Peker sessizliğini bozdu
- 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı!
- Aynı AVM'de beş günde ikinci intihar!