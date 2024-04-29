Mersin, uluslararası film festivallerine ev sahipliği yapıyor

Yayınlanma: 29.04.2024 - 09:31

Güncelleme: 29.04.2024 - 09:37

‘Bir film şehri olarak Mersin’ sloganıyla, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Mersin’e Değer Katanlar (MEDEKA) Sinema Kurulu öncülüğünde kurulan Mersin Sinema Ofisi, 21 Mart-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen ‘Frankofon Film Festivali’ne ev sahipliği yapıyor.

Fransız Kültür Merkezi’nin İsviçre, Belçika, Kanada, Lüksemburg ve Polonya Büyükelçilikleri ile ortaklaşa düzenlediği festivale ev sahipliği yapan Mersin Sinema Ofisi, Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosluğu işbirliğinde Kazak Sinemasını da sevenleriyle buluşturdu.

Uluslararası film gösterimlerine ev sahipliği yapan Sinema Ofisi, 2024 yılı festival programı kapsamında, özellikle son dönemde öne çıkan, yeni ve birçoğu daha önce gösterime girmemiş bağımsız ve yenilikçi bir dizi seçki sinemaseverle buluşturuluyor.

Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda 16-17 Nisan tarihlerinde gerçekleşen ‘Frankofon Film Festivali’nde ‘Ashkal, L’enquete de Tunıs’, ‘Auxiliare’, ‘The Olympic Flame’, ‘Invinsible’, ‘Soleil de Nuit’, ‘Chıen de La Casse Junkyard Dog’ yapımları yer aldı. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan kadın çalışanlar da Tunuslu yönetmen Youssef Chebbi’ne ait ‘Ashkal, L’enquete de Tunıs’ adlı filmi izledi. Aynı zamanda Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosluğu işbirliğinde Kazak sinemasının önemli eserlerinden birisi olan ‘Elmas Kılıç’ filmini de sinema severlerle buluşturan ekip, Mersin’de bir sinema rüzgarı estirmeye devam ediyor.

“ULUSLARASI FİLM GÖSTERİMLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA BAŞLADI''

Sanatsal ifadenin ve kültürlerarası diyalogun beyaz perdeye yansıması için ortaya çıkan Frankofon Film Festivali’nin ilk kez Mersin’de yapıldığını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, “Biz bu festivali Fransız Kültür Merkezi işbirliği ile gerçekleştirdik. İki gün boyunca uluslararası film festivallerine katılan, ödüller kazanmış Fransız film seçkileri Mersinde sanatseverlerle buluştu. Ayrıca Mersin Sinema Ofisimiz, Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosluğu işbirliğinde Kazakistan'ın sinema endüstrisinde önemli başarılar elde etmiş Elmas Kılıç adlı film gösterimini de Mersinli sanatseverlerle buluşturdu” dedi.

Mersin Sinema Ofisi’nin uluslararası nitelik taşıyan filmleri kente getirmeye devam edeceğini aktaran Akça, “Sinema Ofisi film yapım, belgesel proje desteklerinin yanı sırada kentte kültür, sanat anlamında sinema sektörü ile alakalı ilgili meslek örgütlerle işbirliği içerisinde atölye çalışmaları ve az önce de ifade ettiğimiz uluslararası niteliği olan film gösterimleriyle de Mersin’de sanatseverlerle buluşmaya devam edecek” sözlerine yer verdi.

“SANATA DOYDUK”

Mersin’de 2 gün süren film festivaline katılan sinemaseverlerden Tuğçe Ertekin, ‘Ashkal’ filmini daha önce izlemediğini belirterek, “Daha önce izlemiş olsam dahi, katılmaya hevesle geleceğim bir program. Çünkü sinema; resim, edebiyat, müzik gibi diğer sanat dallarından çok daha fazla keyif veriyor bana. 5 yıldır Büyükşehir Belediyesi sayesinde sanata doyduk ve doymaya devam ediyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor. Büyükşehir Belediyesinin sanatla ilgili düzenlediği organizasyonlara elimden geldiğince katılmaya çalışıyorum. Daha önce yapılan Edebiyat Festivali ve Estetik Sempozyumuna da katılmıştım. Burada olmaktan çok büyük keyif aldım” ifadelerini kullandı.